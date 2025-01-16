死刑犯黃麟凱今晚槍決 民進黨立委陳冠廷喊「我非常支持」

犯下情殺案殺死女友及女友母親的死刑犯黃麟凱，今晚將執行槍決，也是賴清德總統上任以來第一人。民進黨立委陳冠廷表示，「我非常支持」，呼籲政府針對已確定判決且罪行重大、證據確鑿的案件，應加快腳步，「拖延執行只會增加受害者家屬的痛苦。」

對於黃麟凱一案的死刑執行，陳冠廷強調「非常支持」，此案的惡性重大，不僅對被害者及其家屬造成無法彌補的傷痛，也對社會的秩序與正義形成嚴重挑戰。國家依法執行死刑，是維護司法公正與社會安全的必要手段，更是對受害者及其家屬最基本的交代。

陳冠廷表示，死刑的執行不僅彰顯對重大犯罪零容忍的態度，也警示社會對於這類惡性案件的絕不寬貸。司法的嚴明與迅速是維護公平正義的基石，期盼藉由依法執行，能撫慰受害者家屬的傷痛，並對潛在犯罪者形成威懾效果，進一步促進社會安全與安定。