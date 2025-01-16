賴政府無預警首度執死 李彥秀：民進黨應說明未來態度

法務部長鄭銘謙上任後，首度簽准執行死刑執行命令，犯下情殺案、殺死女友及女友母親的死刑犯黃麟凱今晚行刑。國民黨立委李彥秀說，目前還有36名未執行的死刑犯，對於其中已窮盡救濟程序者，法務部是否會繼續依法執行死刑？民進黨政府應說明未來對於依法執行死刑的態度。

黃麟凱成為被民進黨政府「選中」死刑執法的第3人。黃執行死刑後，目前在監死囚減1人，剩36人。

李彥秀說，就政治面而言，在朝野審查總預算僵持不下的敏感時刻，特別是日前司法節，超過10萬民眾湧上街頭捍衛司法正義。鄭銘謙毫無預警的情況下，首度簽准執行死刑執行命令，時機敏感的確引發外界高度的關注，賴政府面對的下一個問題是，目前還有36名未執行的死刑犯，對於其中已經窮盡救濟程序者，法務部是否會繼續依法執行死刑？

李彥秀表示，就法律面而言，去年9月，12位大法官墊高死刑門檻，達到「實質廢死」的結果，引發各界的話譁然。15日，涉嫌馬國女大生案的兇嫌梁育誌，被高雄高分院更一審宣判死刑，褫奪公權終身，這也是死刑釋憲後首例維持死刑之判決。超過八成反廢死的民意壓力，儼然從「司法部門」的「判不判死」，轉移到「行政部門」的「執不執行」。