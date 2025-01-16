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已槍決！法務部證實死囚黃麟凱伏法 晚間10時45分開記者會

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「近5年後再執死」黃麟凱今晚槍決 賴政府強烈表態沒廢死

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

法務部長鄭銘謙今首度簽准死刑犯黃麟凱執行死刑，回顧上次死囚槍決為2020年4月1日，迄今近5年之久，這為賴清德總統上任後第一件死刑執行案，等於強烈是表態政府並未廢死。

法務部長鄭銘謙今晚簽下死刑執行，打破外界對民進黨政府實質廢死質疑。前總統馬英九任內執行33件死刑案，任內最後一次執行死刑為羅瑩雪任法務部長時，簽下台北捷運隨機殺人案的鄭捷執行死刑執行命令，鄭捷於2016年5月10日槍決伏法，在刑場吃最後一餐後、注射麻醉劑、趴在棉被上，槍口抵住左肩胛進心臟處伏法。

前總統蔡英文2016年就職後，在2018年8月31日執行死囚李宏基死刑，及2020年4月1日執行死囚翁仁賢死刑，迄今2025年1月16日晚間將執行第三起死囚黃麟凱死刑。

賴清德總統。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統。記者黃仲裕／攝影
前軍人黃麟凱不滿女友移情別戀，性侵後殺害女友與女友母親，昨天高院二審判決維持一審死刑原判，黃麟凱聆聽判決後，面無表情走出法庭。記者陳易辰／攝影
前軍人黃麟凱不滿女友移情別戀，性侵後殺害女友與女友母親，昨天高院二審判決維持一審死刑原判，黃麟凱聆聽判決後，面無表情走出法庭。記者陳易辰／攝影

死刑 殺人

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