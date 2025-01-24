聽新聞
0:00 / 0:00

郭俊麟專訪／受總統啟發 郭俊麟惡搞求婚陳冠宇

聯合報／ 記者蘇志畬／專訪
郭俊麟(左)向陳冠宇(右)下跪求婚。截圖自郭俊麟FB
郭俊麟(左)向陳冠宇(右)下跪求婚。截圖自郭俊麟FB

郭俊麟在世界十二強棒球賽期間與陳冠宇如影隨形，兩人雖然職棒未曾同隊，卻在中華隊五度當隊友，十二強奪冠後甚至上演「求婚」戲碼，源起來自賴清德總統的一句話。

遞補進入十二強中華隊，打亂郭俊麟原本的日本旅遊計畫，但也好在還沒買機票，真的搭上前往東京的「公費」班機，就連郭俊麟也覺得有點出乎意料，更別提最終奪冠的夢幻歷程。

中華隊拿下冠軍後，郭俊麟獨自留在東京，錯過了親身體驗返台接機、遊行盛況，「哇！我這一趟沒回去，好像損失慘重。」縱使場面有些混亂，但郭俊麟認為這代表全台都在關注，「甚至有像跨年的感覺，我滿羨慕他們的。」

郭俊麟（左）、陳冠宇（右）兩人交情好。圖／聯合報系資料照片
郭俊麟（左）、陳冠宇（右）兩人交情好。圖／聯合報系資料照片

陳冠宇雖然先返台，但也很快回到日本與郭俊麟會合，而因為賴清德總統接見時一句「想結婚還在猶豫的，可以結婚了」，讓郭俊麟異想天開，在迪士尼樂園單膝下跪向陳冠宇求婚，當然只是開玩笑，郭俊麟笑說：「冠宇也嚇到，想說『你哪來的想法』。」

兩人的好交情從二○一一年世界盃就結下，那是郭俊麟第一次穿上中華成棒隊球衣，也是第一次見到當時效力日職橫濱隊的陳冠宇，郭俊麟說：「通常都是學弟要去跟學長打招呼，那一次他跑來我房間，跟我介紹他自己是誰誰誰，我想說滿特別的。」

而成棒生涯打過六次國際賽的郭俊麟就有五次與陳冠宇當隊友，彼此熟到不行，陳冠宇說自己是Ｉ人（內向），但在郭俊麟眼中就是Ｅ人（外向），郭俊麟也是碰到陳冠宇就從Ｉ人變Ｅ人。

郭俊麟坦言，自己一開始遇到陌生人不太容易好聊，而這次十二強與林昱珉同隊，看到不一樣的學弟，「他才廿一歲，我們這年紀進來可能會跟學長保持一點距離，但他就是有大將之風，這樣的霸氣也展現在場上，所以他有辦法主宰這一次的比賽。」

12強國手online 世界棒球12強

延伸閱讀

郭俊麟專訪／解密不常幫球迷簽名 「成績不好球也沒價值」

郭俊麟專訪／打贏日本已有預感 奪冠最感動時刻都和球迷有關

郭俊麟專訪／在陳冠宇面前從I人變E人 為林昱珉霸氣傾倒

郭俊麟專訪／向陳冠宇「求婚」是回應總統 缺席遊行有遺憾

相關新聞

郭俊麟專訪／14年中華隊人生 郭俊麟見證首冠

二○一一年，十九歲的郭俊麟第一次入選中華成棒隊，到二○二四年卅二歲的郭俊麟，在世界十二強貢獻一己之力，助中華隊拿下歷史首...

郭俊麟專訪／受總統啟發 郭俊麟惡搞求婚陳冠宇

郭俊麟在世界十二強棒球賽期間與陳冠宇如影隨形，兩人雖然職棒未曾同隊，卻在中華隊五度當隊友，十二強奪冠後甚至上演「求婚」戲...

郭俊麟專訪／解密不常幫球迷簽名 「成績不好球也沒價值」

去年底的世界棒球12強中華對驚奇奪冠，且史上首次擊敗全日本職業國家隊，為台灣棒球寫下重要一頁，全部9場比賽的感動仍延續至今！《udn聯合新聞網》將專訪數位12強國手，揭開中華隊奪冠幕後細節，第三棒由1

郭俊麟專訪／打贏日本已有預感 奪冠最感動時刻都和球迷有關

中華隊在世界12強棒球賽奪冠之路，有著不少觸動人心的故事，而郭俊麟自己的感動時刻都與球迷有關，先發那一場退場時聽到全場的...

郭俊麟專訪／在陳冠宇面前從I人變E人 為林昱珉霸氣傾倒

在世界12強棒球賽期間，郭俊麟與陳冠宇形影不離，兩位投手的好交情從2011年就結下，當時主動來找學弟打招呼的陳冠宇，令郭...

郭俊麟專訪／向陳冠宇「求婚」是回應總統 缺席遊行有遺憾

遞補方式進入12強中華隊，打亂郭俊麟原本的日本旅遊計畫，卻也意外搭上前往東京的公費班機，最終幫助中華隊拿下冠軍，還完成總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。