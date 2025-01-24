郭俊麟專訪／受總統啟發 郭俊麟惡搞求婚陳冠宇

郭俊麟在世界十二強棒球賽期間與陳冠宇如影隨形，兩人雖然職棒未曾同隊，卻在中華隊五度當隊友，十二強奪冠後甚至上演「求婚」戲碼，源起來自賴清德總統的一句話。

遞補進入十二強中華隊，打亂郭俊麟原本的日本旅遊計畫，但也好在還沒買機票，真的搭上前往東京的「公費」班機，就連郭俊麟也覺得有點出乎意料，更別提最終奪冠的夢幻歷程。

中華隊拿下冠軍後，郭俊麟獨自留在東京，錯過了親身體驗返台接機、遊行盛況，「哇！我這一趟沒回去，好像損失慘重。」縱使場面有些混亂，但郭俊麟認為這代表全台都在關注，「甚至有像跨年的感覺，我滿羨慕他們的。」

郭俊麟（左）、陳冠宇（右）兩人交情好。圖／聯合報系資料照片

陳冠宇雖然先返台，但也很快回到日本與郭俊麟會合，而因為賴清德總統接見時一句「想結婚還在猶豫的，可以結婚了」，讓郭俊麟異想天開，在迪士尼樂園單膝下跪向陳冠宇求婚，當然只是開玩笑，郭俊麟笑說：「冠宇也嚇到，想說『你哪來的想法』。」

兩人的好交情從二○一一年世界盃就結下，那是郭俊麟第一次穿上中華成棒隊球衣，也是第一次見到當時效力日職橫濱隊的陳冠宇，郭俊麟說：「通常都是學弟要去跟學長打招呼，那一次他跑來我房間，跟我介紹他自己是誰誰誰，我想說滿特別的。」

而成棒生涯打過六次國際賽的郭俊麟就有五次與陳冠宇當隊友，彼此熟到不行，陳冠宇說自己是Ｉ人（內向），但在郭俊麟眼中就是Ｅ人（外向），郭俊麟也是碰到陳冠宇就從Ｉ人變Ｅ人。

郭俊麟坦言，自己一開始遇到陌生人不太容易好聊，而這次十二強與林昱珉同隊，看到不一樣的學弟，「他才廿一歲，我們這年紀進來可能會跟學長保持一點距離，但他就是有大將之風，這樣的霸氣也展現在場上，所以他有辦法主宰這一次的比賽。」