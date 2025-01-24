郭俊麟專訪／14年中華隊人生 郭俊麟見證首冠

二○一一年，十九歲的郭俊麟第一次入選中華成棒隊，到二○二四年卅二歲的郭俊麟，在世界十二強貢獻一己之力，助中華隊拿下歷史首冠。這十四年來郭俊麟親身感受中華隊轉變，也看好經典賽資格賽能夠展現出更強悍鬥志，拿下二○二六年的正賽門票。

郭俊麟猶如為國際賽而生的男人，在二○一四年仁川亞運棒球金牌戰一戰成名，更是同年Ｕ廿一世界盃「金牌世代」的代表人物之一，加上二○一七年經典賽、兩屆十二強，中華隊資歷滿滿。

經歷中華隊「從零到一」的過程，郭俊麟回首過去國際賽，常常在預賽就浮現必勝壓力，甚至要開始上「數學課」，計算最後一場要贏幾分才會晉級，「大家的想法會比較緊繃，或說會倚賴『誰誰誰要挺身而出』。」

但這屆十二強中華隊不一樣了，郭俊麟指出，攻擊上，得點圈打不回來的狀況變少了，即使這屆打者評估非長打型，掌握度反而比以往更好；投手方面，年輕球員也能克服在大巨蛋幾萬人關注下的壓力，壓低失分，「才有辦法呈現出這一次的成績。」

郭俊麟小檔案 製表／蘇志畬

今年二月中華隊又要面對經典賽資格賽考驗，郭俊麟這次可以純粹當觀眾，他認為這批旅外、年輕投手，在球迷的吶喊聲中能夠表現出該有水準，「我覺得球員在比賽，就是需要很多人幫忙加油，我們就會表現超乎自己的能力。」

至於郭俊麟也有心理準備，十二強將是自己最後一次穿上中華隊球衣，因為看見年輕投手的球速、宰制能力都更優，要讓他們有更多舞台能夠為台灣貢獻，自己除非是中華隊仍有需要，才有可能再次披上戰袍。

十二強期間，郭俊麟的感動時刻都與球迷有關，先是在大巨蛋先發時，聽到歡呼聲「就覺得付出是值得的」，就連在東京巨蛋機票、門票都難搶的狀況下，也滿滿台灣球迷加油聲，「真的蠻感動，有點泛淚。」

這樣的感動熱潮，郭俊麟返台後也看到各地萌芽，經過母校看到曾經空曠的場地，又有人打棒球，「人愈多代表人才愈多，人才愈多，就更多厲害的球員出來」。