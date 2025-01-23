郭俊麟專訪／解密不常幫球迷簽名 「成績不好球也沒價值」

去年底的世界棒球12強中華對驚奇奪冠，且史上首次擊敗全日本職業國家隊，為台灣棒球寫下重要一頁，全部9場比賽的感動仍延續至今！《udn聯合新聞網》將專訪數位12強國手，揭開中華隊奪冠幕後細節，第三棒由12強賽史勝投王張奕登場！另外追蹤這系列報導還能抽簽名球與「奪冠資料夾」喔。

世界12強棒球賽中華隊右投郭俊麟接受本報訪問，談到自己回到台灣後不常幫球迷簽名原因，他認為顧好場上成績才是最重要的事。

12強棒球賽冠軍國手郭俊麟聯合新聞網專訪。記者余承翰／攝影

12強奪冠後，郭俊麟人氣跟著水漲船高，所到之處都能看見許多球迷索要簽名球，但郭俊麟不常幫球迷簽名，他開玩笑表示，「真的人太多了，我不像冠宇（左投）會用右手簽名；我不會用左手簽名。」

郭俊麟也提到簽太多可能導致受傷，「右手畢竟是我們工作的工具，如果我們簽多了，造就手有問題，我覺得對球團、自己和球迷來說，不是一件好事情。」

郭俊麟認為場上成績才是關鍵，「簽名不是一定要做的事，畢竟你要的是球場成績，簽再多球，如果成績不好，那顆球其實也沒價值。把重點放在球場上，大家真的喜歡時會更踴躍找你，就會知道自己價值提升了，就可以做這件事（簽名）。」