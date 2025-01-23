郭俊麟專訪／打贏日本已有預感 奪冠最感動時刻都和球迷有關

去年底的世界棒球12強中華對驚奇奪冠，且史上首次擊敗全日本職業國家隊，為台灣棒球寫下重要一頁，全部9場比賽的感動仍延續至今！《udn聯合新聞網》將專訪數位12強國手，揭開中華隊奪冠幕後細節，第三棒由12強賽史勝投王張奕登場！另外追蹤這系列報導還能抽簽名球與「奪冠資料夾」喔。

中華隊在世界12強棒球賽奪冠之路，有著不少觸動人心的故事，而郭俊麟自己的感動時刻都與球迷有關，先發那一場退場時聽到全場的歡呼、冠軍戰在異地聽到台灣人吶喊，都讓他起了滿滿雞皮疙瘩，也期待球迷的感動延續到中職新球季。

郭俊麟自己的感動時刻都與球迷有關。 記者余承翰／攝影

回顧中華隊奪冠過程，雖然在預賽、複賽遇到日本兩戰都輸球，但郭俊麟已經嗅到贏球味道，「這兩場打起來，投手能夠壓制、打者能夠追分，一直給日本隊很大壓迫。」

冠軍戰交給郭俊麟口中「這次中華隊最好投手」林昱珉先發，加上台灣先馳得點後，陳傑憲追加的3分砲，郭俊麟說：「那時候就覺得有機會贏，往後中華隊不會畏懼韓國隊、日本隊甚至美國隊，上了場就是享受，不用去聽謾罵、不好的聲音。」

郭俊麟坦言，12強自己要先發的前一天，也是看到有人在罵，「但我也被罵習慣了。」而當他在第2局面對危機時連續3K、第4局留下3.2局失1分的表現退場休息時，聽到大巨蛋觀眾們的歡呼聲，「讓我覺得這次付出是值得的，球迷很支持這次的中華隊。」

複賽最後一場中繼的郭俊麟，在冠軍賽只能在場邊為隊友加油，但他也有很深感觸，「冠軍賽第5、6局吧，我在休息室，那時候球迷都坐在左外野，喊一喊想說怎麼本壘偏一壘也在喊？」

郭俊麟想到這麼多台灣球迷，願意搶機票、門票，就是為了到東京為中華隊加油，「那時候聽說機票、住宿、門票都漲價，甚至賣完，想說怎麼有辦法搶到票？真的滿感動，有點泛淚。」

12強棒球賽冠軍國手郭俊麟聯合新聞網專訪。記者余承翰／攝影

這樣的感動熱潮，郭俊麟返台後也看到在台灣各地萌芽，經過母校看到又有人在打棒球，在統一獅隊春訓期間也有更多球迷關注，「連我搬阿Q桶麵也在拍，人真的太多。」

「希望藉由12強冠軍，讓更多人為中華職棒各隊、喜歡的球員加油。」郭俊麟表示，這對台灣棒球的未來是好事，「人越多代表人才越多，人才越多就更多厲害的球員出來。」未來無論是挑戰大聯盟、日職的球員增加，甚至擴散到關注其他運動，「不管是不是棒球，都是不錯的。」