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郭俊麟專訪／在陳冠宇面前從I人變E人 為林昱珉霸氣傾倒

聯合報／ 記者蘇志畬／專訪

去年底的世界棒球12強中華對驚奇奪冠，且史上首次擊敗全日本職業國家隊，為台灣棒球寫下重要一頁，全部9場比賽的感動仍延續至今！《udn聯合新聞網》將專訪數位12強國手，揭開中華隊奪冠幕後細節，最後一棒由瘋狂骰到6的郭俊麟登場！另外追蹤這系列報導還能抽簽名球與「奪冠資料夾」喔。

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在世界12強棒球賽期間，郭俊麟與陳冠宇形影不離，兩位投手的好交情從2011年就結下，當時主動來找學弟打招呼的陳冠宇，令郭俊麟留下深刻印象，而這次12強則對年輕投手林昱珉的霸氣感到驚艷。

12強棒球賽冠軍國手郭俊麟聯合新聞網專訪。記者余承翰／攝影
12強棒球賽冠軍國手郭俊麟聯合新聞網專訪。記者余承翰／攝影

2011年世界盃是郭俊麟首次穿上中華成棒隊球衣，19歲的他在房間裡，第一次見到當時效力日職橫濱隊的陳冠宇，郭俊麟說：「通常都是學弟要去跟學長打招呼，那一次他特地跑來我房間，跟我介紹他自己是誰誰誰，我想說滿特別的。」

接著2014年仁川亞運、15年12強、17年經典賽和去年的12強，郭俊麟與陳冠宇一共當了5次中華隊隊友，彼此熟到不行，陳冠宇說自己是I人（內向），但在郭俊麟眼中就是個E人（外向），而郭俊麟也是，碰到陳冠宇就從I人變E人。

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郭俊麟坦言，自己遇到一開始陌生的人，不太容易放開來聊，而這次12強與林昱珉同隊，看到不一樣的學弟，「他才21歲左右，我們以前這年紀進來可能會跟學長保持一點距離，但他感覺就是有大將之風，這樣的霸氣也展現在場上，所以他有辦法主宰這一次的比賽。」

12強國手online 世界棒球12強 郭俊麟

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