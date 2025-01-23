郭俊麟專訪／向陳冠宇「求婚」是回應總統 缺席遊行有遺憾

去年底的世界棒球12強中華對驚奇奪冠，且史上首次擊敗全日本職業國家隊，為台灣棒球寫下重要一頁，全部9場比賽的感動仍延續至今！《udn聯合新聞網》將專訪數位12強國手，揭開中華隊奪冠幕後細節，最後一棒由瘋狂骰到6的郭俊麟登場！另外追蹤這系列報導還能抽簽名球與「奪冠資料夾」喔。

遞補方式進入12強中華隊，打亂郭俊麟原本的日本旅遊計畫，卻也意外搭上前往東京的公費班機，最終幫助中華隊拿下冠軍，還完成總統的「求婚」指令，只不過錯過封王遊行，讓郭俊麟直呼：「好像損失慘重。」

12強棒球賽冠軍國手郭俊麟坦言錯過遊行有點遺憾。記者余承翰／攝影

統一獅隊去年季後賽打到總冠軍賽時，總教練林岳平突然暗示郭俊麟要做好準備，郭俊麟一開始還以為是在說冠軍賽，「他說『聽得懂意思嗎？』我說『我完全聽不懂』。」林岳平才解釋郭俊麟將遞補進入中華隊。

而當時郭俊麟其實已經安排好季後要去東京旅行，但機票還沒買，「自己也不太敢確定到底要不要買機票。」隨著中華隊在12強開幕戰擊敗南韓隊後，一路贏下去，郭俊麟開始心想：「好像真的不用訂機票。」

原本11月23日要到東京旅行的郭俊麟，提前了幾天搭乘中華隊專機，並一路在東京巨蛋打到總冠軍賽才放假，繼續留下來，郭俊麟說：「原本就打算要去找之前隊友，平良海馬他們吃飯。」

郭俊麟(左)向陳冠宇(右)下跪求婚。截圖自郭俊麟FB

陳冠宇則是先返台再加入，也因為賴清德總統接見中華隊時一句「想結婚還在猶豫的，可以結婚了」，讓郭俊麟異想天開，在東京迪士尼單膝下跪向陳冠宇求婚，當然只是開玩笑，郭俊麟笑說：「冠宇也嚇到，想說『你哪來的想法』。」

只不過獨自留在日本的郭俊麟，看到中華隊返台接機盛況，還有遊行的影片，「我覺得『哇！我這一趟沒回去，好像損失慘重』。」縱使場面有些混亂，但郭俊麟認為這要的氣氛，代表全台灣都在關注這次的冠軍，「甚至有像跨年的感覺，我滿羨慕他們的。」

12強棒球賽冠軍國手郭俊麟聯合新聞網專訪。記者余承翰／攝影

這樣的熱度讓過去很少上電視的球員們，也都獲得綜藝、新聞節目邀約，郭俊麟就說，自己還在日本時就有接到聯絡，但也擔心接太多活動影響訓練，跳過統一獅隊自家的旅遊，「自己知道該練習了，比大家多在日本待一周，就專注在球季，畢竟我們還是運動員不是藝人。」