郭俊麟專訪／「應是最後一次中華隊」 郭俊麟坦然認技不如人

去年底的世界棒球12強中華對驚奇奪冠，且史上首次擊敗全日本職業國家隊，為台灣棒球寫下重要一頁，全部9場比賽的感動仍延續至今！《udn聯合新聞網》將專訪數位12強國手，揭開中華隊奪冠幕後細節，第三棒由12強賽史勝投王張奕登場！另外追蹤這系列報導還能抽簽名球與「奪冠資料夾」喔。

「這應該是我最後一次的中華隊。」郭俊麟打完世界12強棒球賽後，萌生這樣的念頭，縱使32歲的他要再戰2026年經典賽不是不可能，但郭俊麟看見年輕投手的成長，期待讓他們能夠吸收經驗，為中華隊帶來更好成績。

12強棒球賽冠軍國手郭俊麟聯合新聞網專訪。記者余承翰／攝影

「應該說，其實自己有思考過這個問題。」郭俊麟在12強扛起先發又中繼的任務，幫助中華隊奪冠，但從季賽就開始思考，自己未來入選中華隊的機會可能越來越少。

郭俊麟表示，12強賽自己會希望無論什麼角色，想要進入再次挑戰，但也看見年輕投手的宰制力，「他們的球速、主宰球場的能力比我們好太多了，我們或許有國際賽經驗或是抗壓，能夠面對高層級賽事。」

如果能入選，郭俊麟也想繼續打中華隊，但他也體認到年輕選手需要更多機會，「現在我主宰場上能力沒那麼強，讓他們去吸收更多經驗，他們的能力是有辦法對台灣有更好的貢獻。」

對一輩子在競技的運動員來說，承認技不如人並不容易，但郭俊麟說得很坦然，「你看，我第一屆隨便丟丟就是7、8局，但是這一屆再丟續航力就差很多，一場先發才投3.2局，之前的一半而已，我覺得確實看得出來。」

12強棒球賽冠軍國手郭俊麟聯合新聞網專訪。記者余承翰／攝影

郭俊麟在2015年的第一屆12強賽，對戰義大利隊先發7局僅被擊出2支安打，投出10次三振，失1分；對戰波多黎各隊先發8局、10次三振、失1分，兩場合計防禦率1.20。

也因此在去年12強奪冠後，郭俊麟認為這是一個結束的好時機，「還是會希望能夠把自己的球季表現好，中華隊或是台灣需要的時候，如果球季中表現好，才能銜接。」