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郭俊麟專訪／12強最後一場很想吃完局數...樂當投手工具人

聯合報／ 記者蘇志畬／專訪

去年底的世界棒球12強中華對驚奇奪冠，且史上首次擊敗全日本職業國家隊，為台灣棒球寫下重要一頁，全部9場比賽的感動仍延續至今！《udn聯合新聞網》將專訪數位12強國手，揭開中華隊奪冠幕後細節，最後一棒由瘋狂骰到6的郭俊麟登場！另外追蹤這系列報導還能抽簽名球與「奪冠資料夾」喔。

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12強冠軍賽的前一天，總教練曾豪駒思考著要讓林昱珉或郭俊麟先發，後來的發展台灣球迷都很熟悉，錯過先發的郭俊麟改以中繼登板，「吃完剩下局數」的野心沒能實現，但他也想為「投手工具人」發聲。

郭俊麟表示12強最後一場出賽自己目標是吃完剩下局數，可惜未能如願。 記者余承翰／攝影
郭俊麟表示12強最後一場出賽自己目標是吃完剩下局數，可惜未能如願。 記者余承翰／攝影

郭俊麟在2021年返台加入中職後，一開始定位先發，但近兩年中繼、先發兩頭跑也不以為忤，郭俊麟說：「球隊缺什麼位置我就去，需要的是一個貢獻、機會。」

郭俊麟認為，就像這次中華隊，可以先發的人配合球隊需要去丟中繼，「大家都有貢獻，一起贏球，才是開心的事情。」

作為投手版本的工具人，郭俊麟無論先發、中繼、長中繼都會支援，「結果如何很難說，但球隊、球迷會看到你很努力去做這件事情，台灣工具人投手真的滿少，大概就2、3個，這個位置真的滿難，熱身幾次大家沒有看到，只會看到你這次中繼沒丟好，連續幾天熱身，其實比先發還要累。」

在中華隊郭俊麟也是一場先發、一場中繼，盡力完成教練任務，複賽最後一場從先發改中繼，原因是要換下林昱珉必須以左換左，郭俊麟也提及陳柏清連兩天登板的辛勞，「很開心至少教練有想到我能丟這場，只是以中繼上場。」

12強棒球賽冠軍國手郭俊麟聯合新聞網專訪。記者余承翰／攝影
12強棒球賽冠軍國手郭俊麟聯合新聞網專訪。記者余承翰／攝影

在陳柏清先發0.1局失4分後，接手的江國豪有著2.2局無失分演出，此時登板的郭俊麟卻留下2.1局失4分，郭俊麟說：「剛上去很順，7球就解決一局，想要把剩下的局數都吃掉，讓中繼投手能夠休息，面對明天最重要的賽事，只是那場不好意思的是，野手追分了，但我上去又大量失分。」

複賽最後一場對日本隊，也是郭俊麟自2019年後再次對戰日職打者，「這些打者已經是一軍主力，那時在日職二軍時剛好有對到，尤其上去聽到日本的應援，感覺滿特別，以不同身分來到日本的舞台，滿多日本球迷還記得我，這是很不一樣的地方。」

12強國手online 世界棒球12強 郭俊麟

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