郭俊麟專訪／打14年中華隊見證轉變 看好WBCQ更有鬥志

去年底的世界棒球12強中華對驚奇奪冠，且史上首次擊敗全日本職業國家隊，為台灣棒球寫下重要一頁，全部9場比賽的感動仍延續至今！《udn聯合新聞網》將專訪數位12強國手，揭開中華隊奪冠幕後細節，第三棒由12強賽史勝投王張奕登場！另外追蹤這系列報導還能抽簽名球與「奪冠資料夾」喔。

2011年的郭俊麟第一次入選中華隊成棒國際賽，出征世界盃；2024年的郭俊麟，為中華隊在世界12強拿下歷史首冠貢獻一己之力。這13年來郭俊麟親身感受中華隊的轉變，也看好經典賽資格賽的中華隊能夠展現出更強悍的鬥志。

從19歲打到32歲，郭俊麟猶如為國際賽而生的男人。記者余承翰／攝影

從19歲打到32歲，郭俊麟猶如為國際賽而生的男人，在2014年仁川亞運棒球金牌戰一戰成名，獲得日職西武隊青睞，更是同年U21世界盃「金牌世代」的代表人物之一，加上2017年經典賽以及兩屆12強，成棒資歷豐富，外加U18冠軍隊成員。

郭俊麟坦言，每次國際賽都一樣會有壓力，但過去常常預賽就浮現必勝壓力，甚至要開始上「數學課」，計算最後一場要贏幾分才有會晉級，「大家的想法會比較緊繃，或說會很倚賴『誰誰誰要挺身而出、表現更好』，或許就有機會贏球。」

但這屆的12強郭俊麟看到中華隊的不一樣，攻擊上，得點圈打不回來的狀況變少了，或是2出局後依然有攻勢，「這一屆的打者，可能大家評估起來是不會有什麼長打的打者，但是反而這一次打擊是比以往還要好很多。」

投手層面來說，郭俊麟表示：「年輕的投手都有辦法克服，第一次在巨蛋比賽，有辦法在幾萬人的比賽，把分數壓制住、表現出該有的水準，才有辦法呈現出這一次的成績。」

國際賽經驗豐富的郭俊麟也是到了12強才第一次在大巨蛋登板，與捷克的交流賽先適應場地，到對澳洲一戰繳出先發3.2局、5K、失1分成績單。

12強棒球賽冠軍國手郭俊麟聯合新聞網專訪。記者余承翰／攝影 余承翰

郭俊麟談到大巨蛋初體驗就能在國際賽有好成果，關鍵在切換心境、享受比賽，去年例行賽成績雖然不盡理想，「季賽一整年在對戰，對方大概了解你的投球模式，國際賽就算有情蒐，要到50%、70%以上了解你還是有一定難度，這是不一樣的地方。」

而接下來今年2月又要面對經典賽資格賽考驗，郭俊麟這次可以純粹當觀眾，他對於這批旅外、年輕投手很有期待，「如果也是很多球迷進去看，我覺得會呈現出他們該有的水準。」

原因來自郭俊麟自身經驗，「我覺得球員在比賽的時候，就是需要很多人在裡面幫忙加油，然後我們就會表現超乎自己的能力，畢竟會有腎上腺素跑出來。」

球迷喊出「三振他」或是吶喊著「全壘打」的聲音，都扎扎實實傳遞到球員的心裡，郭俊麟說：「我覺得那個吶喊，會造或激發出我們更想要做這件事情，自然會呈現出更強的鬥志。」說回到經典賽中華隊，「我覺得可以期待他們打出更好的成績，有機會再到2026年的經典賽。」