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張奕專訪／棒球旅人體驗回「家」 物色天母、石牌房子

聯合報／ 記者陳宛晶／專訪
棒球選手張奕拜訪報社接受專訪。記者邱德祥／攝影
棒球選手張奕拜訪報社接受專訪。記者邱德祥／攝影

張奕「棒球旅人」般的漂泊職棒生涯，終於要在今年球季體驗家的感覺，世界12強棒球賽冠軍入手，讓他將日本妻子與3個小孩接到台灣的計畫有了時間表。

張奕在兩國職棒都以本土選手登錄，卻隱約都有異鄉感，在日本職棒是以台灣人身分處在多是日本人的環境，去年在中華職棒度過老婆、小孩不在身邊的一年。看這兩段生涯，張奕認為沒有太大差別，「因為，都是在打自己喜歡的棒球。」但也坦言，期待接下來家人來到台灣的生活。

張奕原本就有計畫要帶家人一起來台，但一直不確定時間，這座12強冠軍讓他決定就是現在，家人預計最晚會在3月來到台灣。他自己先於1月初從日本返台後開始看環境、找租屋，考慮到小孩要上日僑學校，因此物色天母、石牌一帶的房子，希望能讓太太在台灣的生活可以更容易融入新環境。

張奕的家人已有造訪台灣經驗，去年夏天曾到新莊棒球場跟著「Go Stronger」應援曲一起「撞」，11月也前往台北大巨蛋觀戰12強賽，兒子還被「台灣尚勇」及潘傑楷等人應援曲洗腦，6歲大兒子更因為吉力吉撈鞏冠的髮型很酷而成為他的球迷。

兒子迷上其他選手，被問到是否吃味，張奕開心分享起自己看了感動的畫面，「我這次回日本，每天早上起來都看到他開電腦在看我12強投球的影片，覺得滿欣慰。」

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