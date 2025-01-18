張奕專訪／12強之神 張奕：渴望挑戰悍將隊先發

穿著中華隊藍白戰袍的張奕，已經在國際賽留下多場神鬼戰役；披上職棒母隊球衣的張奕，仍在尋求為自己寫下代表作，今年他帶著強烈企圖，渴望挑戰富邦悍將隊先發投手一席。

比起在職業戰場，張奕先一步在國際賽場發光，兩次世界12強棒球賽收到詢問時都果斷應允，2019年在剛棄打從投第二年，就扛起王牌先發，貢獻2場優質內容奪勝，去年則扮演關鍵中繼投出3勝，賽史累積5勝，沒人看得到車尾燈，堪稱「12強之神」。

張奕去年12月以世界冠軍頭銜回到日本家中，也收到不少祝賀，與其他孩子家長聚餐時，「他們知道我在職業路上的過程、遇到的困難，也很高興看到我復仇成功，為我感到開心。」

還有來自日本職棒同梯隊友的恭喜，其中也包括目前效力美國職棒大聯盟道奇隊的山本由伸，傳來「張氏恭喜你」。張奕解釋，通常一般都是稱「桑」，但他和山本之間有彼此習慣的稱呼，他喊山本都簡稱「Nobushi 」，因此山本也喊他「Choshi」，反而變成了「伸氏」、「張氏」，張奕笑說，就像是日本戰國時期武將的稱呼。

張奕小檔案 製表／陳宛晶

華麗的12強之旅落幕，張奕很清楚還需要在職棒場上證明自己，生涯歷經日本職棒歐力士、西武隊及中華職棒悍將隊，還欠缺一張全季穩定的成績單，但有了去年的「台灣經驗」，他滿懷期待，「去年只有半季，也還在適應新球隊，雖然成績普普通通，但有了去年經驗，加上這次12強加持，對我來說信心是很大的鼓舞，自己也非常期待今年球季。」

張奕多次在訪談中表露想卡位先發的企圖，休賽季也是以先發課表備戰，期望在先發投手的位置上展現能力，他說：「我個人是很強烈想要丟先發，也想讓教練團、球隊知道，我是有那個實力。」