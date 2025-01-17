張奕專訪／教會前築起的棒球夢 張奕唯一閃過放棄念頭在高二時

去年底的世界棒球12強中華對驚奇奪冠，且史上首次擊敗全日本職業國家隊，為台灣棒球寫下重要一頁，全部9場比賽的感動仍延續至今！《udn聯合新聞網》將專訪數位12強國手，揭開中華隊奪冠幕後細節，第三棒由12強賽史勝投王張奕登場！另外追蹤這系列報導還能抽簽名球與「奪冠資料夾」喔。

在教會前昏暗天色下築起的棒球夢，張奕這一路走來就是逾20年，小學時爸爸隨口問起「這麼愛打，要不要乾脆加入球隊？」他毫不猶豫說好，堅定既然開始了，就不要輕易放棄的念頭。

張奕（持球者）國小從花蓮轉學到台北市東園國小，正式開啟棒球之路。本報資料照片

關於張奕的人物側寫，多數關鍵字包括「練習狂」、「肯吃苦」等評價，從少棒時期就開始桃園、台北的通勤不以為苦，高中踏上旅日道路，職棒時期經歷棄打從投、傷勢磨難，在兩次世界12強棒球賽投出人生巔峰，張奕的棒球故事已經踏足許多別人不曾走過的道路。

「到東園國小應該是一個轉捩點。」張奕回想自己打球的開端，以前在花蓮鄉下，放學後總在教會前和朋友一起打球打到天色都暗了，「大概7、8點吧！我媽就會從家裡走過來說『你現在是怎樣？吃飯時間都不用回家了喔！』邊罵邊把人帶回家。」

爸爸後來問他，這麼愛打球，要不要乾脆加入球隊，剛好有親戚認識東園國小的教練，張奕一口就說好，「我爸後來有說他嚇到，他以為我會被嚇退，沒想我是說想去，馬上就幫我轉學過去。」

回憶最接近放棄棒球的時刻，張奕認為是在日本福岡第一高校二年級時，「做好、做不好都被罵，罵到心想這教練情緒還OK嗎？」但他也說因為有教練嚴格的教導，讓他學會自律，到了大學時就很清楚自己要做什麼，當開始有了畢業後想留在日本工作的念頭時，很清楚那就是要挑戰日本職棒，「開始去思考我要做什麼才能被職業球隊看到，設定目標要在大四多拿獎項、打出最好成績。」最終由歐力士在育成選秀第一順位挑選，「雖然是育成合約，但可以留在日本，就是有達到自己設定的目標。」

被問到平行時空的張奕，如果不打棒球會是在做什麼？張奕回答：「應該是打籃球吧！」他的妹妹張瑀希正是籃球選手出身，張奕笑說：「我有和我妹對打過，當然是我贏，我也是做什麼都不想輸的一個人。」

自己在棒球路上嘗過艱辛、痛楚，身為3個孩子的父親，如果小孩將來也說想打棒球是否會全力支持？張奕說會讓他們自由發揮，但如果決定要做，就不要中途放棄，「至少要盡到全力。」大兒子先前在日本的幼稚園是踢足球，他曾問過兒子想打棒球或踢足球，「他說兩個都要，我覺得這樣也很棒，我有看過一些調查，小朋友從小接觸很多運動，細胞、天份都會更好一點。」

張奕（持球者）國小從花蓮轉學到台北市東園國小，正式開啟棒球之路。本報資料照片