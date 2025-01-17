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張奕專訪／兩周琢磨千字文還原的感動 出自E人張奕之手

聯合報／ 記者陳宛晶／專訪

去年底的世界棒球12強中華對驚奇奪冠，且史上首次擊敗全日本職業國家隊，為台灣棒球寫下重要一頁，全部9場比賽的感動仍延續至今！《udn聯合新聞網》將專訪數位12強國手，揭開中華隊奪冠幕後細節，第三棒由12強賽史勝投王張奕登場！另外追蹤這系列報導還能抽簽名球與「奪冠資料夾」喔。

12強冠軍之旅的點滴，張奕在IG上以近千字的篇幅自剖真實感受，罕見職棒選手發表如此篇幅的長文，張奕這篇文章在網路上被推到爆文，而這些文字出自張奕本人之手，花了兩周琢磨完成。

張奕拜訪聯合報社接受專訪。記者邱德祥／攝影
張奕拜訪聯合報社接受專訪。記者邱德祥／攝影

張奕在去年12月返回日本之前，先在IG上貼出「千字文」，紀錄37天從集訓到完賽12強之旅心情，文章開頭就提到「個人有點內向、不善於表達」，所以在訪問、活動上感覺話比較少，希望用文字表達內心感動。

張奕並非一天寫完，而是從12強結束就開始一點一點累積，花了兩個禮拜，剛好在要回去日本的那一天完成，「用自己的IG去寫自己的心情，可能會比較完整，在還記憶猶新時，處在自己的空間去回想12強歷程。」

張奕令人印象深刻的文字不只這一次，去年中職季中選秀落幕後，粉絲團留言：「目前不期待球迷一定要喜歡他，等他有好表現歡迎大家再一起支持他。」語調誠懇，也深知唯有靠時間、成績還擊外界耳語，雖是第三人稱的小編發文，但張奕坦言，這是出自自己的想法。

張奕拜訪聯合報社接受專訪。記者邱德祥／攝影
張奕拜訪聯合報社接受專訪。記者邱德祥／攝影

張奕不諱言，當時有聽到外界對於他的傷勢擔憂，但他在台鋼雄鷹隊二軍每周固定先發，如果有傷根本不可能辦到，他很清楚自己是健康的，因此把這些耳語當作笑話聽聽就好，「就像這次12強，我知道就是用成績去證明自己，只是需要一點時間。」

有趣的是，儘管在他筆下也自認「內向」，但當記者提問聊到他是「典型I人」時，張奕主動先打斷，「我想先澄清一下，我是E人。」他說測了三次MBTI，結果都是E，可能因為長期待在日本的競爭環境、壓抑太久，才讓大家覺得他好像話比較少，但這次在12強與隊友互動就有比較多話，也會主動與學弟搭話。

12強國手online 世界棒球12強 張奕

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