張奕專訪／山本由伸道賀「張氏」 同梯戰友有「武將系」專屬暱稱
去年底的世界棒球12強中華對驚奇奪冠，且史上首次擊敗全日本職業國家隊，為台灣棒球寫下重要一頁，全部9場比賽的感動仍延續至今！《udn聯合新聞網》將專訪數位12強國手，揭開中華隊奪冠幕後細節，第三棒由12強賽史勝投王張奕登場！另外追蹤這系列報導還能抽簽名球與「奪冠資料夾」喔。
中華隊去年在世界12強棒球賽打下驚天一冠，在日本球界也掀起不小討論，張奕收到不少日本友人的道賀訊息，包括目前效力美國職棒大聯盟道奇隊的強投山本由伸，也透露兩人之間有彼此的專屬暱稱。
張奕在12強賽事結束後先消化通告行程，接著在12月回到日本家中，這回多了世界冠軍頭銜，確實感受到與以往不同的關注度。
張奕提到，兒子朋友的家長彼此都認識，這趟回去有一起吃飯，聊到12強，「他們知道我在職業路上的過程、遇到的困難，也很高興看到我復仇成功，為我感到開心，我也很感謝他們一直照顧我的家人。」
除此之外，還有來自幾位日職同梯隊友們的恭喜，其中也包括山本由伸，傳來「張氏恭喜你」。張奕解釋，通常一般都是稱「桑」，但他和山本之間有彼此習慣的稱呼，他喊山本都簡稱「Nobushi」，因此山本也喊他「Choshi」，反而變成了「伸氏」、「張氏」，張奕笑稱就像是日本戰國時期武將的稱呼，讓彼此相處沒有距離感。
還有來自家人溫暖又可愛的慶祝儀式，太太在奪冠後特地為他準備了一個蛋糕，但兒子看到蛋糕直覺就是生日，張奕笑說：「小孩跟我說生日快樂，幫我唱生日快樂歌。」讓2月26日生日的他，意外提前慶生。
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