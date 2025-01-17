張奕專訪／兩屆12強教頭最難忘互動 曾總的花式愛心、洪總遞來的香蕉

去年底的世界棒球12強中華對驚奇奪冠，且史上首次擊敗全日本職業國家隊，為台灣棒球寫下重要一頁，全部9場比賽的感動仍延續至今！《udn聯合新聞網》將專訪數位12強國手，揭開中華隊奪冠幕後細節，第三棒由12強賽史勝投王張奕登場！另外追蹤這系列報導還能抽簽名球與「奪冠資料夾」喔。

張奕透過世界12強賽翻轉棒球人生曲線，兩次收到中華隊邀請都果斷應允，最終都成為他的美好回憶，記憶中最難忘與兩任教頭的互動，他想起洪一中遞來的香蕉麥克風，以及曾豪駒的「愛心大禮包」。

張奕對中華隊總教練曾豪駒印象最深的互動，就是在列隊出場時給選手的各式愛心。記者邱德祥／攝影

張奕堪稱為12強而生的男人，2018年季中才剛棄打從投的他，隔年就以王牌先發之姿助陣中華隊，取得2場勝投；去年結束旅日生涯後回歸台灣戰場，再次投入12強賽事，這回扮演關鍵中繼角色，投出3勝，賽史累積5勝，沒人看得到車尾燈。

兩次收到中華隊發來的邀請函，張奕的回應都很堅決，他坦言有聽到外面負面聲音，「但我不會很care，19年是剛轉投手第2年，沒有很在乎外界說什麼；這次也是一被聯絡到，就跟豪駒總教練說，只要有被選到，我一定會去！」

談到與兩屆12強中華隊教頭印象最深的互動，張奕先是想到2019年時在全隊面前唱歌，當時先是跟著休息室播放的日文歌曲小聲哼唱，隊友就開始起鬨，洪總也問是誰在唱歌，林凱威秒答張奕，「洪總就拿了一根香蕉給我。」在當時熱絡氣氛之下，他只能硬著頭皮拿起香蕉唱了一句，結果大夥也很捧場給予回應。

而對曾豪駒最深刻的印象，就是他在列隊時以各式愛心迎接選手出場。張奕表示，曾總在2019年時就是打擊教練，有過合作經驗，這次同隊相處起來就比較熟，曾總給人的感覺像是和朋友聊天一樣，「看他給大家的愛心，也是希望讓大家心情好一點、面對比賽不要緊張。」

張奕對中華隊總教練曾豪駒印象最深的互動，就是在列隊出場時給選手的各式愛心。記者邱德祥／攝影

12強也是張奕至今僅有的一級賽事經驗，2023年世界棒球經典賽原有機會入選，但因傷辭退，他苦笑說：「可能老天爺要我下次再來吧！」對於尚未解鎖的經典賽、奧運，他不諱言：「當然會很想參加。」2028年洛杉磯奧運時，他的年紀會是34歲，相對資深，但絕對還有再戰本錢，張奕也說：「就像這次冠宇（陳冠宇）賢拜的年紀。」

聊到經典賽的中華隊經典戰役，他的答案和多數人都一樣，就是2013年差一點打敗日本隊，當時還在日本經濟大學就讀的他，看著比賽轉播，也覺得就要贏了，「就差那麼一點點，差一個出局數。」感覺棒球之神隱隱存在，「那次打追平分的打者，就是這次12強的日本隊總教練（井端弘和）。」能在12強冠軍賽擊敗井端率領的日本隊，他說：「可能真的有什麼緣份在吧。」