張奕專訪／兒子不只被32撞、尚勇洗腦 必看影片有他12強熱血身影

去年底的世界棒球12強中華對驚奇奪冠，且史上首次擊敗全日本職業國家隊，為台灣棒球寫下重要一頁，全部9場比賽的感動仍延續至今！《udn聯合新聞網》將專訪數位12強國手，揭開中華隊奪冠幕後細節，第三棒由12強賽史勝投王張奕登場！另外追蹤這系列報導還能抽簽名球與「奪冠資料夾」喔。

張奕「棒球旅人」般的職棒生涯，在今年迎向終點，他的老婆與3個小孩即將來到台灣與他一起生活，儘管原本就有想法希望有朝一日把他們接到台灣，但這座世界12強棒球賽冠軍，讓計畫終於有了時間表。

張奕在兩國職棒都以本土選手登錄，卻隱約都有異鄉感，在日本職棒是以台灣人身分處在多是日本人的環境，去年在中華職棒則是度過老婆、小孩不在身邊的一年。看這兩段生涯，張奕認為沒有太大差別，「因為，都是在打自己喜歡的棒球。」他慶幸現在科技發達，想念家人時，隨時可以視訊和他們聊天，但也坦言更期待接下來他們來到台灣的生活。

張奕去年隻身回到台灣，都住在球隊宿舍，今年將把老婆小孩接到台灣，他也在年初時看環境、找租屋，考慮到小孩要上日僑學校，因此物色天母、石牌一帶的房子，希望太太在台灣的生活可以更容易融入新環境。

張奕透露，原本就有計畫要帶家人一起來台，但一直不確定時間，這座12強冠軍讓他決定就是現在，「滿希望他們可以趕快過來，終於可以聚在一起，不用再分隔兩地。」他也不諱言，小孩在日本已有朋友、習慣那邊的環境，原本擔心他們會捨不得離開，「但我有問我兒子，他也說想跟我一起住。」

張奕的家人已有造訪台灣的經驗，先是去年他剛加入富邦悍將隊時去過新莊棒球場，雖然沒看到老爸登板，但兒子先被應援曲洗腦。張奕邊做舞蹈動作邊問「這個叫什麼？36撞嗎？」馬上被糾正是被球迷俗稱「32撞」的「Go Stronger」應援曲。他笑說：「那首只要一出來，球場就會很嗨，連我妹都在撞。」話語中滿是現實兄妹的互動，「我有時候在裡面（休息室）看電視，就看到我妹在那邊不知道自嗨什麼，跟著一起撞。」

張奕接受本報專訪。 記者邱德祥／攝影

12強賽期間家人也有到台北大巨蛋觀戰，兒子再被「台灣尚勇」及潘傑楷等人應援曲洗腦，6歲大兒子更是成為吉力吉撈．鞏冠的粉絲，「可能是覺得他的頭髮很酷吧！說想要他的簽名，我還跟鞏冠說我兒子是你的球迷，他有很開心簽給我。」

兒子迷上其他選手，被問到是否吃味，張奕開心分享起自己看了感動的畫面，「我這次回日本，每天早上起來都看到他開Youtube在看我12強丟球的影片，覺得滿欣慰。」兒子看的是中文轉播的剪輯，還讓他納悶問起「你是聽得懂喔？」兒子回應「大概聽得懂」，張奕無情吐槽：「好吧！應該是聽不懂。」還爆料兒子現在的中文程度，講得最標準的應該是「珍珠奶茶」。