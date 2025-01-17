戴培峰專訪／解析新生代 戴培峰誇林昱珉很殺

一級國際賽競爭壓力愈來愈大，新生代好手肩負更大任務，下屆世界棒球經典賽、十二強賽、甚至二○二八年洛杉磯奧運都是艱巨任務；戴培峰解析中華隊世界十二強棒球賽封王之路，中華職棒打者不好惹，投手群調整更是不錯，尤其林昱珉霸氣十足，只能用「很厲害」形容。

戴培峰說，職棒球員到季後都會掉下來，讓自己放鬆，但中華隊投手調整很快，加上打者本來在中職就不錯，陳傑憲一開始狀況不好，林立、陳晨威、吉力吉撈．鞏冠都是很難對付的打者，林昱珉毫無畏懼，「沒有在管什麼事情，就是要贏你。」

戴在富邦悍將隊以先發為主，十二強賽任務是第二號捕手，熱身和準備方式都不同，心態上比較緊張，還是很開心接受任務，他說：「大家一起打球，整個台灣為我們加油，這是人生中很棒的經驗，有機會在家裡（主場）比賽，甚至贏球拿冠軍的感覺，這輩子搞不好不會再有第二次，真是很棒的回憶。」

中華隊王牌投手林昱珉準備赴美向母隊響尾蛇隊報到，展開第四個小聯盟球季，最大目標是升上大聯盟；戴前年杭州亞運、去年十二強賽和他一起打拚，形容這位學弟「確實是很不一樣的投手，私下不像大家看到刺青這種印象，很有禮貌也很好笑，上場很殺、很恐怖。」

他說，林在十二強賽不小心對源田壯亮失投，這在日本一定要致意，他沒管對方，直接準備投下一球；年輕投手有這種特質，他還是第一次看到，這種氣勢對打者會是很大威脅。