戴培峰專訪／磨練過後 戴培峰：中華隊能和日韓美一拚

中華隊在世界十二強棒球賽奪冠，接下來重頭戲是二月廿一日開打的世界棒球經典賽資格賽，爭取明年會內賽門票；富邦悍將隊捕手戴培峰首次在一級國際賽亮相就嘗到封王滋味，他說：「代表中華隊有機會慢慢追近日本、南韓，要完全贏他們還是有一點落差，但現在更有信心追趕。」

中華隊結束十二強賽後，教練、球員回歸母隊備戰新球季，將在三月廿九日開打中華職棒卅六年賽季，人氣可望再提升；戴培峰希望更多本來不看棒球的人進場支持，為台灣棒球加油，尤其有十二強賽寶貴經驗，「不會說打國際賽好像打不贏人家，我們有能力跟日、韓、美一拚。」

戴邁入職棒生涯第七年，他說，中職各隊這幾年用心經營，球迷愈來愈喜歡看球，希望這座冠軍可增加更多沒看棒球的人進場，「身邊有很多朋友，因為十二強賽覺得棒球還滿有趣，希望他們可以一起加入我們。」

中華隊首次在一級國際賽捧回金盃，投打都有讓球迷意想不到的好表現；戴本來就不是長打型球員，過去在悍將六個球季只有九支全壘打，在十二強賽又非固定先發，卻在預賽對日本隊開轟，七局下從北山亘基手中轟出陽春砲，接著對古巴隊首次先發蹲捕，又繳出三安猛打，讓球迷留下深刻印象。

「日本投手球速很快，賽前有請情蒐人員幫忙。」戴說，「IPitch智慧型發球機」軌跡其實很像，大概知道球會怎麼跑，熟悉的感覺較快，這部機器比一般發球機厲害，有投球尾勁，投手在球數落後、領先時喜歡投什麼球，都有很詳細的分析，先打過後心裡有個底，不會有太大陌生感。