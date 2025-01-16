戴培峰專訪／從不被看好到前進東京 戴培峰說中職打者不好惹

去年底的世界棒球12強中華對驚奇奪冠，且史上首次擊敗全日本職業國家隊，為台灣棒球寫下重要一頁，全部9場比賽的感動仍延續至今！《udn聯合新聞網》將專訪數位12強國手，揭開中華隊奪冠幕後細節，第二棒由對日本開轟的戴培峰接棒！另外追蹤這系列報導還能抽簽名球與「奪冠資料夾」喔。

中華隊在世界12強棒球賽奪冠後，經過短暫休息和重整陣容，2月又要以地主身分展開世界棒球經典賽資格賽，爭取明年前進會內賽；回顧這次12強賽，不少球迷最初看到國家隊投打名單，其實沒有太大期待，認為前進東京四強賽的機會不大，最後拿到冠軍更是感到意外，中華隊捕手戴培峰感觸很深，和球迷分享自己的看法。

世界12強棒球賽國手戴培峰接受專訪。記者林澔一／攝影

「主要是投手，集訓發現大家進牛棚時，狀態都維持不錯，甚至比賽季更好。」戴培峰表示，球員到了季後都會掉下來，讓自己放鬆，本來想說隊友的狀況會不會不太好，結果大家都調整很快，加上打者本來在中華職棒就不錯，陳陳憲一開始狀況不好，林立、陳晨威、吉力吉撈．鞏冠都是很難對付的打者。

中華隊在12強賽預賽4勝1敗晉級四強， 戴培峰回想整個過程，當初評估會贏3隊，對日本、南韓不太有信心，若拿3勝應有機會晉級，投手這樣搭配下來，沒想到順利前進東京。

戴培峰這趟國手之旅收穫很多，他表示，在母隊富邦悍將隊以先發為主，12強賽任務是比較後段上去守備的捕手，教練明確說「隨時準備上場、不會沒事」，這次學到怎麼更快投入場上的方法，覺得很棒，以後在母隊有這個角色會更快調整，球技方面是很直接收穫。

從先發變成待命上場，戴培峰熱身、準備方式不同，心態上比較緊張，但教練團覺得他在後面可以幫助球隊，很開心接受這個任務， 他說：「大家一起打球，整個台灣為我們加油，這是人生中很棒的經驗，有機會在家裡（主場）比賽，甚至贏球拿冠軍的感覺，這輩子搞不會再有第二次，真是很棒的回憶。」

中華隊在12強賽奪冠，讓全台陷入瘋狂，戴培峰表示，返台時知道會有球迷接機，沒想到這麼多人，真的有點嚇到，比想像中多太多了，很夢幻、不太真實的感覺， 笑說：「學生時期一點點，印象中是這樣，這次從一樓、二樓到巴士，沒有一個地方可以走出去，上廁所也進不去，真的很謝謝大家的熱情。」

世界12強棒球賽國手戴培峰接受專訪。記者林澔一／攝影 林澔一