戴培峰專訪／回想蹲捕之路常常被罵 照顧寶貝兒子自評90分

去年底的世界棒球12強中華對驚奇奪冠，且史上首次擊敗全日本職業國家隊，為台灣棒球寫下重要一頁，全部9場比賽的感動仍延續至今！《udn聯合新聞網》將專訪數位12強國手，揭開中華隊奪冠幕後細節，第二棒由對日本開轟的戴培峰接棒！另外追蹤這系列報導還能抽簽名球與「奪冠資料夾喔」。

2019年以選秀狀元身分展開中華職棒生涯首季時，戴培峰還是19歲的「少年仔」，在富邦悍將隊打拚6個球季已經結婚生小孩，也成為世界冠軍， 談到家庭生活相當開心，他說：「兒子一歲了，會玩球，以後不會一定要打，打球很辛苦，如果真的很有興趣才會想要培養他。」

世界12強棒球賽國手戴培峰接受專訪。記者林澔一／攝影

從單身到有了美滿家庭，戴培峰覺得很滿足，今年邁入生涯第7季也才25歲，未來生涯值得期待，但從自己過去打球的經驗看來，是否讓寶貝兒子走上同一條路，還有很多東西必須好好思考；他表示，若對棒球沒有很大熱情，打起來會很辛苦，有很多行業如果兒子喜歡，自己也會支持，現階段想法是這樣，看他喜歡什麼就去做。

「休賽季才有較多時間，比賽時都是老婆、岳母幫忙顧小孩，很謝謝他們。」戴培峰以前都睡到中午，準備練球和比賽，現在較大改變就是早起，因為要餵兒子喝牛奶，他說：「一開始不太習慣，後面覺得有趣，以前小朋友都是爸爸載我，現在我載小朋友，看他長大很開心，自己換尿布、餵奶，洗澡都會，應該有90分。」

世界12強棒球賽國手戴培峰接受專訪。記者林澔一／攝影

最初打棒球為何選擇當捕手？戴培峰笑說：「小時候比較過動一點，國小一開始去守外野，但小朋友較少打去外野，一直亂跑覺得沒有球很無聊，跑去內野還被教練罵，為何跑來跑去？當時沒人想當捕手，因為球最多，自己蹲下來覺得很適合，就一直蹲到現在。」

戴培峰認為現階段蹲捕最有趣之處，就是幫助投手的過程，一起繳出一場好比賽，動腦讓打者打不好，其實很有成就感，如果一直被打爆，沒抓到節奏就會很辛苦；他表示，當捕手就是這樣，很容易被罵，球很多代表失誤機會變多，被關注、被罵的程度也高，心理素質要加油。