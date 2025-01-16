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戴培峰專訪／形容林昱珉很殺、很恐怖 首見年輕投手有這種特質

聯合報／ 記者藍宗標／專訪

去年底的世界棒球12強中華對驚奇奪冠，且史上首次擊敗全日本職業國家隊，為台灣棒球寫下重要一頁，全部9場比賽的感動仍延續至今！《udn聯合新聞網》將專訪數位12強國手，揭開中華隊奪冠幕後細節，第二棒由對日本開轟的戴培峰接棒！另外追蹤這系列報導還能抽簽名球與「奪冠資料夾喔」。

中華隊去年在世界12強棒球賽的王牌投手林昱珉，準備赴美向母隊響尾蛇隊報到，展開第4個小聯盟球季，戴培峰在12強賽蹲捕任務未搭到這位學弟，但有了兩次在國家隊相處經驗，對他的霸氣留下深刻印象，用「很厲害」3個字形容。

世界12強棒球賽國手戴培峰接受專訪，在節目中玩遊戲猜隊友。記者林澔一／攝影
世界12強棒球賽國手戴培峰接受專訪，在節目中玩遊戲猜隊友。記者林澔一／攝影

戴培峰2019年展開中職生涯後，最重要兩次國際賽就是前年杭州亞運、去年12強賽，和林昱珉一起效力中華隊；談到後輩的成長，戴培峰表示，亞運在旁邊觀察，確實是很不一樣的投手，私下不像大家看到刺青這種印象，很有禮貌也很好笑的學弟，上場很殺、很恐怖。

戴培峰以12強賽中華、日本之戰為例，林昱珉不小心對源田壯亮失投，這在日本一定要致意，「沒管你，要丟下一顆，這是一種好事。」

林昱珉在場上毫無畏懼，幫助中華隊奪下史上首座一級國際賽冠軍，戴培峰認為林昱珉很強勢，對手壓力就大，年輕投手有這種特質，自己還是第一次看到，其他投手可能無法散發這種氣勢，沒辦法像他這麼強，這對打者會是很大威脅。

戴培峰透露，林昱珉不只霸氣，又有能力投出高水準球路， 不然大家可能覺得他很「臭屁」，很厲害的一個學弟，「沒有在管什麼事情，就是要贏你。」

歷經亞運銀牌、 12強冠軍，戴培峰談到培養默契的不同，這次12強賽大部分都是中職投手，平常比賽常遇到、也打過，大概投球類型都會了解， 他說：「私底下多聊天，了解投球想法， 實際牛棚找感覺，旅外投手也是這樣模式，但亞運較多旅外球員，要花更多時間討論。」

世界12強棒球賽國手戴培峰接受專訪。記者林澔一／攝影
世界12強棒球賽國手戴培峰接受專訪。記者林澔一／攝影

12強國手online 世界棒球12強 戴培峰

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