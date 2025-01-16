戴培峰專訪／中華隊首位對日本開轟 見證IPitch發球機很厲害

去年底的世界棒球12強中華對驚奇奪冠，且史上首次擊敗全日本職業國家隊，為台灣棒球寫下重要一頁，全部9場比賽的感動仍延續至今！《udn聯合新聞網》將專訪數位12強國手，揭開中華隊奪冠幕後細節，第二棒由對日本開轟的戴培峰接棒！另外追蹤這系列報導還能抽簽名球與「奪冠資料夾喔」。

本來就不是長打型球員，去年在世界12強棒賽又非固定先發，戴培峰卻在預賽日本隊之戰轟出全壘打，讓台北大巨蛋爆滿球迷陷入瘋狂，回顧這支罕見長程砲，笑說：「很清楚知道自己不是會一直打全壘打的選手，很開心可以開轟，大家都想要嘛！」

世界12強棒球賽國手戴培峰接受專訪。記者林澔一／攝影

中華隊在12強賽預賽1：3不敵日本，複賽又以6：9落敗，但在冠軍戰4：0完封對手，戴培峰是全隊首位對戰開轟的球員，預賽7局下從日本後援投手北山亘基的手中轟出陽春砲，接下來兩場比賽林安可、林家正、陳傑憲都有全壘打表現。

他表示，開轟前離上次打擊很長一段時間，因為都沒先發，包括對捷克隊交流賽，官辦熱身賽，對日本賽前有請情蒐人員幫忙，打比較快、實戰的球；日本投手的球速很快，發球機軌跡其實很像，大概知道球怎麼跑，熟悉的感覺較快。

聊到這台「IPitch智慧型發球機」，戴培峰強調，投手怎麼對付打者，球數落後、領先時比較喜歡投什麼球，都有很詳細的分析；這台機器比較厲害，跟一般發球機不一樣是會有投手的尾勁，「可調整，不像一般發球機只有一種，可設定數字，就會比較像投手投出的球，不會完全一模一樣，但先打過後心裡有個底，不會這麼有陌生感。」

世界12強棒球賽國手戴培峰接受專訪，在節目中玩遊戲猜隊友。記者林澔一／攝影

戴培峰過去在富邦悍將隊6季只有9支全壘打，12強賽不只砲轟日本，預賽對古巴隊之戰首次擔任先發捕手，也有3安猛打的精彩演出；他表示，對日本開轟後，打擊心態就是繼續做好位置的設定，不會去想結果如何，當然全壘打最好，表現不錯的原因或許就是「沒有很想打全壘打」，照設定的位置打。

他說：「結果怎麼樣，就是讓它自己去，想打全壘打沒有這麼容易，還是要做好當下策略，好的結果自然發生，那場比賽打得還OK。」