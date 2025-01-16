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戴培峰專訪／中華隊有能力和日韓美一拚 當2號捕手不會沒動力

聯合報／ 記者藍宗標／專訪

去年底的世界棒球12強中華對驚奇奪冠，且史上首次擊敗全日本職業國家隊，為台灣棒球寫下重要一頁，全部9場比賽的感動仍延續至今！《udn聯合新聞網》將專訪數位12強國手，揭開中華隊奪冠幕後細節，第二棒由對日本開轟的戴培峰接棒！另外追蹤這系列報導還能抽簽名球與「奪冠資料夾喔」。

中華隊在去年世界12強棒球賽奪冠後，教練、球員回歸母隊備戰新球季，將在3月29日開打的中華職棒36年賽季值得期待，富邦悍將隊捕手戴培峰邁入生涯第7季，希望更多本來不看棒球的人也能進場支持，一起為台灣棒球打氣。

世界12強棒球賽國手戴培峰接受專訪。 記者林澔一／攝影
世界12強棒球賽國手戴培峰接受專訪。 記者林澔一／攝影

中華隊過去只要在國際賽打出好成績，對隔年中職票房都是利多消息，悍將總教練陳金鋒2001年在世界盃棒球賽火力全開，幫助中華隊奪下季軍，中職隔年票房成長58%，而且連續3年上漲，就是很好的例子；戴培峰生涯首次參加一級國際賽，就在12強賽嘗到冠軍滋味，新球季對球迷的熱情充滿期待，他說：「當然希望球迷多進場，為台灣棒球出一份力，為大家加油。」

戴培峰表示，自己有感受到不是12強賽奪冠才這樣，這幾年球迷有感受到每支球隊用心經營，愈來愈喜歡看棒球，希望這座12強賽冠軍可以增加更多沒有看棒球的人進場，「身邊有很多朋友，因為12強賽覺得棒球還蠻有趣的，希望他們可以一起加入我們。」

中華隊首次在一級國際賽封王，震撼全球棒壇，戴培峰表示，這次拿了冠軍代表中華隊有機會慢慢追近日本、南韓，要完全贏他們還是有一點落差，但現在更有信心追趕，不會說打國際賽好像打不贏人家，其實有能力跟日、韓、美一拚。

戴培峰在12強賽擔任中華隊第2號捕手，不諱言感受較深是常在後補，他說：「我和邱智呈、張政禹、林安可較少上場，若在母隊或許覺得比較沒有動力，可是這次大家都準備很好，教練需要我就全力以赴，沒上場就大家一起加油，很享受這種氣氛。」

世界12強棒球賽國手戴培峰接受專訪。記者林澔一／攝影
世界12強棒球賽國手戴培峰接受專訪。記者林澔一／攝影

12強國手online 世界棒球12強 戴培峰

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