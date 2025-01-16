聽新聞
0:00 / 0:00

曾豪駒專訪／曾豪駒「手比愛心」 幫球員減壓

聯合報／ 記者蘇志畬／專訪
中華隊教頭曾豪駒（左）在用「手比愛心」、「被選手撞胸後的誇張反應」幫助球員減壓。圖／聯合報系資料照片
中華隊教頭曾豪駒（左）在用「手比愛心」、「被選手撞胸後的誇張反應」幫助球員減壓。圖／聯合報系資料照片

「謝謝你們願意相信你自己。」曾豪駒去年帶領中華隊在東京巨蛋打完美好一役，賽後最記得跟選手說的就是這一句，當球員低潮時，他扮心靈導師抒發壓力，自己的壓力則用「專注」二字化解。

世界十二強棒球賽組訓過程，中華隊在不被看好中成軍，選手也難免遇到低潮，曾豪駒告訴球員：「在不好的時候，你心裡去轉個念，不要執著在不好的地方，還有其他優勢。」結果所有野手都有安打、投手出賽兩場以上的貢獻值。

曾豪駒在動作上也用「手比愛心」、「被選手撞胸後的誇張反應」幫助球員減壓，他笑說：「我如果很嚴肅，他們會覺得壓力很大，不能犯錯。」曾總認為，國際賽就是只有一次、專注這一次，不管結果好壞，全隊都全力以赴。

曾豪駒當然也有壓力，他有自己的舒壓辦法，「只要專注在場上選手的一舉一動，就不會想到壓力。」雖說打不好會認為是教練責任，「但這是外界給你的，自己思考好作戰方向，怎麼調度、擬定策略，其他想法就不會干擾你。」

中華隊選手也有不少貼心舉動，朱育賢拿著冠軍戰勝利紀念球交給曾豪駒，開賽首戰擊敗南韓後，「終結者」吳俊偉也把球轉送總教練。曾總說：「可能大家第一次合作，沒那麼熟悉，但他們就會去想這些小細節，我覺得選手都滿可愛的。」

最後收穫勝利果實，也誕生曾豪駒的感動時光，當他知道姊姊特地飛到日本為自己加油，就為可能一輩子只有一次親眼見證的機會，更重要的是，姊姊跟他說：「我不是一個人，我是帶爸爸來。」讓曾豪駒知道，自己能讓天上的父親感到驕傲。

12強國手online 世界棒球12強

延伸閱讀

曾豪駒專訪／年度代表字選「零」 曾總：結束就是歷史

曾豪駒專訪／幫球員抗壓有名言 幫自己抗壓有心法

曾豪駒專訪／曾豪駒看28條好漢 最專注、最嗨、最貼心是誰？

曾豪駒專訪／「球棒控制力說」黑翻白 曾總解釋國際賽打與不打

相關新聞

曾豪駒專訪／帶兵3關鍵 曾總解密12強心法

翻過世界十二強棒球賽冠軍這一頁，中華隊總教練曾豪駒帶兵的三個關鍵字「信任」、「意願」、「數據」，都能成為未來中華隊參考；...

曾豪駒專訪／曾豪駒「手比愛心」 幫球員減壓

「謝謝你們願意相信你自己。」曾豪駒去年帶領中華隊在東京巨蛋打完美好一役，賽後最記得跟選手說的就是這一句，當球員低潮時，他...

曾豪駒專訪／年度代表字選「零」 曾總：結束就是歷史

日本球星大谷翔平2024年選擇的年度代表字是「一」，代表著加入道奇隊第一年奪冠，無獨有偶的是，2024年率領中華隊拿下1...

曾豪駒專訪／幫球員抗壓有名言 幫自己抗壓有心法

中華隊在東京巨蛋打完最後一戰，成員們陷入狂喜，總教練曾豪駒當下跟選手講了許多，但內容自己也多半忘記，只記得一句「謝謝你們...

曾豪駒專訪／曾豪駒看28條好漢 最專注、最嗨、最貼心是誰？

率領28條好漢拿下世界12強棒球賽冠軍，總教練曾豪駒眼中每位球員各有特色，隊長陳傑憲集帥氣、信任、負責於一身，吉力吉撈．...

曾豪駒專訪／「球棒控制力說」黑翻白 曾總解釋國際賽打與不打

中華隊在世界12強棒球賽發光發熱後，球迷紛紛遞交「道歉表」為酸言酸語致歉，其中總教練曾豪駒「球棒控制力」一說更從「老派」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。