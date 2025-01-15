曾豪駒專訪／年度代表字選「零」 曾總：結束就是歷史

去年底的世界棒球12強中華對驚奇奪冠，且史上首次擊敗全日本職業國家隊，為台灣棒球寫下重要一頁，全部9場比賽的感動仍延續至今！《udn聯合新聞網》將專訪數位12強國手，揭開中華隊奪冠幕後細節，第一棒就由總教練曾豪駒開始！另外追蹤這系列報導還能抽簽名球與「奪冠資料夾喔」。

世界12強棒球賽總教練曾豪駒接受專訪，過程中提到父親時一度紅了眼眶。記者林伯東／攝影

日本球星大谷翔平2024年選擇的年度代表字是「一」，代表著加入道奇隊第一年奪冠，無獨有偶的是，2024年率領中華隊拿下12強冠軍的曾豪駒，選擇年度代表字也是數字「零」，示意今年又是新的開始。

去年對曾豪駒來說也是起伏的一年，從樂天桃猿隊一軍總教練轉任二軍教頭，卻也因此獲得執掌世界12強棒球賽中華隊兵符機會，雖然從教頭人選公布、名單公布過程中不斷挨罵，但他扛著壓力，在年底有了一個完美結尾。

曾豪駒在接受本報專訪時，回顧去年的一整年，他思考片刻後給出的個人年度代表字是「零」，他說：「因為一切從零開始，最後一切歸零。」

曾豪駒表示，中間雖然經歷很多，但結果都是好的，「有些也是對你的考驗，累積到很多經驗。」從零開始到最後有了好結果，曾豪駒也認為：「得到好的結果就是結束了，結束就是歷史，再從零開始。」

拿下世界冠軍沒有喜悅是騙人的，但曾豪駒認為不需要沈浸於此，馬上就還有下一個階段的任務要做，他也將繼續在今年率領一批不同的中華隊，在2月的世界棒球經典賽資格賽繼續打出感動台灣球迷的賽事。