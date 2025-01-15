曾豪駒專訪／幫球員抗壓有名言 幫自己抗壓有心法

去年底的世界棒球12強中華對驚奇奪冠，且史上首次擊敗全日本職業國家隊，為台灣棒球寫下重要一頁，全部9場比賽的感動仍延續至今！《udn聯合新聞網》將專訪數位12強國手，揭開中華隊奪冠幕後細節，第一棒就由總教練曾豪駒開始！另外追蹤這系列報導還能抽簽名球與「奪冠資料夾喔」。

世界12強棒球賽總教練曾豪駒接受專訪，過程中提到父親時不禁紅了眼眶。記者林伯東／攝影

中華隊在東京巨蛋打完最後一戰，成員們陷入狂喜，總教練曾豪駒當下跟選手講了許多，但內容自己也多半忘記，只記得一句「謝謝你們願意相信你自己」。

世界12強棒球賽中華隊從不被看好中成軍，過程中選手也難免遇到低潮，曾豪駒就扮演起心靈導師，告訴球員「在不好的時候，你心裡去轉個念，不要執著在不好的地方，你還有其他優勢可以幫助球隊，譬如你打擊不好，可以守備幫忙，沒有下場就用聲音幫助隊友。」

還有就是賽後不斷提過的，曾豪駒多次跟選手說：「可能外界不看好你，但是你不能看不起自己，你就是要證明我可以，既然你進來這個團隊，那你一定是最好的，所以你不用去懷疑，只要去相信自己的能力。」

動作上，曾豪駒也用「手比愛心」、「被選手撞胸後的誇張反應」去幫助球員減壓，曾豪駒笑說：「我如果很嚴肅，他們會覺得壓力很大，不能犯錯。」曾總認為，國際賽就是只會遇到一次，就專注這一次，「不管結果好壞，你都全力以赴了。」

至於多次的手比愛心，曾豪駒也有其他含義在，「想告訴他們不只是我，還有球迷，都是愛他們的，盡自己能力展現、發揮優勢。球迷應該看了9場感動的比賽，每個選手都是毫無保留的。」

當然帶隊的曾豪駒自己也有壓力，但他也有自己的舒壓辦法，「只要專注在場上選手的一舉一動，就不會想到壓力；專注在想做的事，就不會想到後面結果。」雖說打不好會認為是教練責任，「但這是外界給你的，自己思考好作戰方向，怎麼調度、擬定策略，其他想法就不會干擾你。」

扛著壓力到最後收穫勝利果實，也催出曾豪駒的感動時光，當他知道姊姊特地飛到日本為自己加油，就為可能一輩子只有一次親眼見證的機會，更重要的是，姊姊跟他說：「我不是一個人，我是帶爸爸來。」讓曾豪駒知道，自己終於能夠讓在天上的父親感到驕傲。