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曾豪駒專訪／曾豪駒看28條好漢 最專注、最嗨、最貼心是誰？

聯合報／ 記者蘇志畬／專訪

去年底的世界棒球12強中華對驚奇奪冠，且史上首次擊敗全日本職業國家隊，為台灣棒球寫下重要一頁，全部9場比賽的感動仍延續至今！《udn聯合新聞網》將專訪數位12強國手，揭開中華隊奪冠幕後細節，第一棒就由總教練曾豪駒開始！另外追蹤這系列報導還能抽簽名球與「奪冠資料夾喔」。

世界12強棒球賽總教練曾豪駒接受專訪。記者林伯東／攝影
世界12強棒球賽總教練曾豪駒接受專訪。記者林伯東／攝影

率領28條好漢拿下世界12強棒球賽冠軍，總教練曾豪駒眼中每位球員各有特色，隊長陳傑憲集帥氣、信任、負責於一身，吉力吉撈．鞏冠散發無窮精力，更點名潘傑楷、林家正兩人專注力極高，朱育賢、吳俊偉都很貼心。

中華隊奪冠後隊長陳傑憲的風采跨界到時尚、娛樂圈，曾豪駒的對陳傑憲的三個形容詞中，顏值不用多作解釋，「第2個就是他是非常值得信任的選手跟隊長，第3個就是他在場上的責任跟團隊凝聚力。」

曾豪駒回顧過程中與陳傑憲溝通順暢，也會私下討論想要達成的團隊方向，「這一次賽事中，他不管是在自己，或是跟團隊磨合、引導上，都做得非常好。」

精力最旺盛的選手中，曾豪駒點名吉力吉撈，「每個人都很旺盛，但吉力不過有沒有下場，呈現的都是非常享受棒球，也會替隊友吶喊，過程中精神、戰鬥力十足。」

要說最皮的選手，曾豪駒給出空白答案，「練習中、比賽中，大家都很專注，但有一幕我一直在講的，就是看到奪冠後（陳）柏清背著餅總（林岳平）走一圈，我覺得他idea滿好的、反應滿快。」

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至於一片專注選手中仍有兩人表現超越曾總想像，「一個是潘傑楷，我知道他整季表現不錯，在比賽中非常地投入，最後更因撲壘導致脫臼。」

另一個則是同樣在冠軍賽受傷的林家正，曾豪駒表示，組訓時到美國找林家正就得知他手掌鉤狀骨骨折，「我們經驗是起碼要3個月，跟他吃飯時手還包著，但一直問『中華隊什麼時候報到？』非常積極。」

後來曾豪駒也看到林家正受訪時透露，人在美國時傳打擊影片給中華隊教練團「都只傳好的」，曾豪駒笑說：「這樣就知道他想要爭取的企圖心，當然其他選手也非常專注，但他們把渴望的感覺帶了進來。」

回憶這趟奪冠之旅選手展現的貼心時刻，朱育賢拿著冠軍戰勝利紀念球交給曾豪駒，曾總說：「選手都很貼心，他們會想到整個體系、整個團隊。」

另外首戰南韓贏球後，終結者吳俊偉也把球交給林立，請林立轉交，曾總說：「可能大家第一次合作，沒那麼熟悉，但他們就會去想這些小細節，我覺得我們選手都滿可愛的。」至於個人中華隊執教首勝球的下落？當然是放在曾豪駒的家中收藏。

12強國手online 世界棒球12強 曾豪駒

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