曾豪駒專訪3／「球棒控制力說」黑翻白 曾總解釋國際賽打與不打

8月結束的巴黎奧運，中華隊拿下2金5銅佳績！回顧本屆奧運，中華隊開低走高，一直到第一周尾聲獎牌才開張，局勢就此翻轉，最後奪金數追平東京奧運與雅典奧運，7面獎牌也僅次東奧的12面。《udn聯合新聞網》接下來將專訪數位巴黎奧運國手，帶大家一窺國手們有趣的一面，追蹤這系列報導還能抽簽名照喔！

世界12強棒球賽總教練曾豪駒接受專訪。記者林伯東／攝影

中華隊在世界12強棒球賽發光發熱後，球迷紛紛遞交「道歉表」為酸言酸語致歉，其中總教練曾豪駒「球棒控制力」一說更從「老派」變「真理」，曾總坦言國際賽長打確實關鍵，但球棒控制不只觀察「打」，還要觀察選手的「不打」。

時光回溯到2024年10月7日，中華隊12強28人名單公布，曾豪駒解釋名單中雖然重砲手不多，「但他們的球棒控制能力和腳程，是這一次的一大特色。」球迷當時評語多半是認為，國際賽想靠安打、盜壘得分不切實際，想法過於傳統。

結果是中華隊靠著9戰10轟拿下冠軍，曾豪駒這段話又被視為真理，不過曾總自己怎麼看？曾豪駒坦言：「長打率這次是沒有預期到的，有人季賽可能只打2支，但最重要一支就是在國際賽打出來。。」

要如何解釋球棒控制力？曾豪駒表示：「要看的是本壘板紀律，在選球過程中能耗損投手多少球？國際賽選手更換快，能夠一直纏鬥、選掉不該打的球，機會就高。」

長打率不是不重要，但只看長打率容易出現盲點，曾豪駒指出，長打好的選手，有可能只打同個方向，而高打擊率選手有可能是打擊方位廣角，讓對方不容易布陣，這點也需要納入考量。

而球迷所說國際賽是「一棒決勝負」，曾豪駒認為沒有沒錯，12強就證明國內選手有這個實力，只不過面對高強度的投手，能不能擊到球還是很重要，「對方也會情蒐，會攻擊你不好打的地方，如果球棒控制能力佳，不會因此受到影響，他有可能打不好，但還是有辦法做出貢獻，所以這次選擇選手去考量的地方。」

誰扛中華隊第四棒是媒體必問問題，但這次中華隊特殊處在於沒有「不動四番」，反而前三棒幾乎是陳晨威、林立、陳傑憲「複製貼上」，曾豪駒解釋，前三棒以高打擊、高上壘率為主，「銜接第四、第五棒，得分效應會比較好。」

曾豪駒表示，第四棒的角色還是很重要，但要擔任關鍵一擊的角色，需要觀察對戰數據，找出具有優勢、或是對某類型投手打特別好的選手。

從熱身賽開始，中華隊教練團就不斷觀察適合人選，發覺陳晨威一直保持得很好，而林立則是最穩定的打者，曾豪駒說：「這兩人一開始就設定了。」

唯一變數是隊長陳傑憲，他在整個賽季外加季後賽、台灣大賽累積疲勞，集訓時看來還沒恢復，曾豪駒表示，兩位打擊教練彭政閔及高國輝，協助每位選手進行細節的調整，陳傑憲的狀況也因此改善很多，加上首戰南韓隊派出側投，「我們看到數據是左打站在優勢，所以就排傑憲。」陳傑憲一打開來，中華隊也就順到最後。