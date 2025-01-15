曾豪駒專訪2／情蒐知彼前先知己 評估關鍵一擊有把尺

8月結束的巴黎奧運，中華隊拿下2金5銅佳績！回顧本屆奧運，中華隊開低走高，一直到第一周尾聲獎牌才開張，局勢就此翻轉，最後奪金數追平東京奧運與雅典奧運，7面獎牌也僅次東奧的12面。《udn聯合新聞網》接下來將專訪數位巴黎奧運國手，帶大家一窺國手們有趣的一面，追蹤這系列報導還能抽簽名照喔！

世界12強棒球賽總教練曾豪駒接受專訪。記者林伯東／攝影

中華隊在拿下世界12強棒球賽冠軍後，情蒐的重要性被球迷看見，曾豪駒從作為總教練的角度分享，不僅是對敵人需要情蒐，對自家球員也更需要情蒐，資料量比想像中更為龐大，「關鍵一擊」能力就不是特定數據能夠呈現。

2023年經典賽失利後，中華職棒會長蔡其昌就深感情蒐的不足，提出「國家隊一級賽事精進計劃」，將經費用於先成立長期建置的情蒐小組，小組成員不僅出國考察對手，也花不少時間出現在中職的賽事。

曾豪駒解釋，最一開始的80人名單，就有收到一批大數據，從選手前一年到該年比賽，每隔一段時間就重新統整，「因為選手狀況有好有壞，每一個月去看個人的數據怎麼變化，這對於後續要去徵詢（意願）的時候，是滿重要的。」

蒐集對手的數據當然重要，但曾豪駒說：「知彼知己嘛，要去面對對手前，也要知道自己的優勢在哪，如果互相都知道，在對戰時也會想說自己得到勝利的機會是好的，結果就會提升。」

選擇中華隊名單時難免也會陷入兩難，曾豪駒透露，屆時就必須觀察選手在重要時刻的成功率，至於何謂成功率？曾豪駒以得點圈打擊率為例，需要參考得點圈時的分差狀況。

「有的人可能在打領先三分的時候很好。」曾豪駒說：「有人在打落後三分的時候很好，但是有的人在打平手的時候或是一分差的時候，他那種專注力，其實是完全不一樣。」即使得點圈打擊率，也有分緊要跟非緊要關頭的表現。

目前尚無單一數據可作為關鍵一擊的參考，曾豪駒說：「那我們就必須每一場比賽盡量去看到。」錯過的比賽也要靠重播補齊，「看他是不是在重要關頭的時候，有辦法把握住，就是人家說大比賽型的選手。」