曾豪駒專訪1／「信任」是12強中華隊起源 「意願」給未來參考

去年底的世界棒球12強中華對驚奇奪冠，且史上首次擊敗全日本職業國家隊，為台灣棒球寫下重要一頁，全部9場比賽的感動仍延續至今！《udn聯合新聞網》將專訪數位12強國手，揭開中華隊奪冠幕後細節，第一棒就由總教練曾豪駒開始！另外追蹤這系列報導還能抽簽名球與「奪冠資料夾喔」。

世界12強棒球賽總教練曾豪駒接受專訪。記者林伯東／攝影

中華隊在世界12強棒球賽拿下冠軍的過程中，最常聽到球員提及的是「信任」二次，總教練曾豪駒在接受本報專訪時，深度解析教練球員互信如何誕生，而面對未來的中華隊組成，曾總也給出「意願」這個關鍵字作為參考。

這次的12強奪冠之路所以精彩，在於一開始組隊時就不被看好，6月80人名單才剛誕生，外界還不清楚人選是誰時，曾豪駒就已經開始承受壓力，而他也在個人社群寫下「人生很重要的兩件事，一個是選擇，一個是承擔」。

然而最終中華隊殺出重圍拿下冠軍，過程中無論球員、教練受訪時，最常談到的就是對彼此的「信任」，曾豪駒表示：「信任、相信是最初的出發點。」

回顧中華隊的誕生，曾豪駒表示，球員、教練之間要能夠彼此信任，自己首先要釋出信任的感覺，才能互相回饋，過程中的溝通就比較不會產生雜訊，「另外大家是從每一隊的精英集合到這裡，沒有信任的話，做一件事會有各自想法。」所以從組訓初期，曾豪駒就不斷溝通，讓選手產生信任。

教練團之間也是如此，曾豪駒在球員時期只入選一次明星賽，教練團成員卻是星光熠熠，從王建民、彭政閔，入選明星賽最少的高國輝也有5次，他還是因旅外返台少了些時間堆疊，曾豪駒又該如何率領這批教練？

「這批教練團過往都是國際賽好手。」曾豪駒指出，2023年經典賽就幾乎是同批教練組成，經驗從上一次開始累積，「那時候比賽內容好，但結果不如預期，換我組隊時，就希望這批教練能將經驗複製出來，他們過往的經驗能夠幫助到年輕選手。」

而曾豪駒在挑選12強成員時，曾指出健康、意願、數據會是主要考量方向，針對抽象的意願，曾豪駒解釋：「每個人從小到大都是想要穿上這件球衣，都非常渴望，但如果說又要非常有意願參加這次的盃賽，那我相信，無論他在做什麼、或我們在做什麼，一定是沒有後顧之憂的往前衝。」

「我們一開始出發點就是希望大家有共同目標。」曾豪駒透露，過程中，每個人一開始都會有各自想法、出發點，「但我們需要去做統整，最後能夠一起往前走。」

在12強賽奪冠前，曾豪駒就已確定是今年2月的世界棒球經典賽資格賽教頭，如今又要面對帶著冠軍頭銜的壓力，35人集訓名單將在2月3日開訓當天揭曉，他透露，這次選才依舊是「意願」為標準。

「如果選手發自內心想參加這個比賽，他會很珍惜。」曾豪駒認為，12強奪冠的經驗若要給未來中華隊參考，意願會是一個關鍵字，「要珍惜每一次參加中華隊的機會，可能是第一次也可能是最後一次，呈現你的拚勁，想要贏球的態度。」

曾豪駒認為，這次12強賽中，選手呈現出來的完全就是教練團希望的方向，「過程中也找回他們打棒球的初衷，那種快樂，不是嘻嘻哈哈，是大家專注一起做這件事，就像是打手遊，那種很專注、開心的過程。」