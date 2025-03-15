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鄭麗君：財劃法將讓中央流失3700億 像拿空白支票

中央社／ 台北15日電
行政院副院長鄭麗君。圖／行政院提供
行政院副院長鄭麗君。圖／行政院提供

行政院認今年度總預算財劃法修法將讓施政窒礙難行，欲持續尋求救濟。行政院副院長鄭麗君今天透過專訪說，總預算刪減恐讓台電失去補貼民生用電、穩定民生能力，而財劃法修法將讓中央流失新台幣3700億元，像拿空白支票，卻未檢討事權。

行政院認為今年度中央政府總預算遭過度刪減凍結，以及財劃法修法也讓施政窒礙難行，因此向立院提出覆議，但兩案都遭立院封殺。行政院長卓榮泰今天起將參與民進黨主辦的「人民是頭家」政策宣講會，說明施政困境；民視「新聞觀測站」今天也播出鄭麗君專訪，重申施政難題。

總預算部分，鄭麗君說，今年總預算沒有宣讀刪減總額，到現在都跟行政部門計算的數字兜不攏，刪減數是往年6倍之多，凍結也是過往3年平均的9倍，而且刪減與凍結數集中特定機關項目，將癱瘓國家中樞、影響國安資安與韌性，讓人憂心。

她也提到，俄烏戰爭以來國際原油價格上漲，台電過去已吸收2800多億元，因此政府本來要補貼台電1000億元用於彌補虧損，台灣平均民生用電一度新台幣2.7元，低於成本大概有1元的價差，過去漲價也都以工業用電為主，本來期盼這次補貼能讓電費不要上漲，但此次刪除這筆台電預算，將讓台電失去補貼民生用電、穩定民生的能力，恐衝擊民生。

談到財劃法修正，鄭麗君指出，今年度總預算約3.1兆元，其中1.8兆元用於法定義務支出，並包含2500億元對地方的補助款，另外1.3兆元中還有約2900億元的計畫預算是要補助地方，等同中央只有1兆元能用於相關施政，但若依照財劃法修法，必須再被分走3700億元，施政更顯難度。

她說，現正要編列明年度預算，若按財劃法修法，中央不是要減少防災、治安、托育、租金補貼，就是就要減少對地方的計畫補助，但手心、手背都是肉，政府並不希望國家建設停下來。

鄭麗君說，這流失的3700億元像是一張空白支票，因為修法並沒有檢討事權移轉，事情還留在中央，但是錢卻要被拿走，這倉促修法無法確保每一筆錢都用於照顧民眾，且實際上分配指標對縣市之間也不公平。

她還表示，目前在立法院還有很多法律提案恐增加中央政府支出，一旦相關法案被強勢通過，中央的經常性預算得要再增加1兆元、計畫預算則是2兆元，這樣一來國家財政就會像是失速列車，不知要被帶向何方，期盼立法院能懸崖勒馬，專業、理性討論問題。

總預算 覆議案 財劃法 鄭麗君

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