桃園鐵路地下化延宕…卓揆：財劃法若這樣 須收回核定計畫

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委萬美玲質詢桃園鐵路地下化進度延宕，卓揆表示中央跟地方分擔比例是個問題，財劃法若是這樣劃分的話，中央跟地方的比例要重新核算，政院要收回已核定的計畫，重新核定。

萬美玲今日質詢，桃園鐵路地下化進度落後，且逐漸嚴重。交通部長陳世凱解釋，一方面是發包問題，一方面物價調漲，所以提出修正計畫，工程確實有延宕狀況，修正後的金額相當大。

萬美玲進一步質疑，修正計畫尚未出爐，且要審議核定 何時可修正完成？不能無止盡等待。有把握在民國122年、123年分兩階段通車嗎？陳世凱表示，裡面有車站南延，需要時間討論，包括工程、預算，第一階段還是努力在122年通車。

卓榮泰說，原來預算是1048億，修正後增加770億左右。中央跟地方分擔比例是個問題，新北市、桃園市還沒談好互相之間。另外財劃法若是這樣分的話，中央跟地方的比例要重新核算，沒有辦法這樣做。如果財劃法是這樣分的話，很多已經核定的計畫，行政院必須收回，重新核定，「要嘛地方比例增加，要嘛時間要延長，這是中央政府被拿掉3700多億，沒有辦法的辦法。」

萬美玲回應，進度一直落後，當時也沒有財劃法的問題。卓榮泰表示，「我們會加油檢討。」