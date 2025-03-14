快訊

中伊俄會晤解決伊朗核問題 王毅點名美國「早日回歸復談」

傅崐萁競選小物違法？「她」也曾送指甲剪套組 桃檢早簽結

金賽綸媽媽發聲！怒控金秀賢「公然說謊」 預告公開更猛照片

桃園鐵路地下化延宕…卓揆：財劃法若這樣 須收回核定計畫

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委萬美玲今日質詢桃園鐵路地下化進度延宕，行政院長卓榮泰劍指「財政收支劃分法」修法，表示中央跟地方分擔比例是個問題，財劃法若是這樣劃分的話，中央跟地方的比例要重新核算，政院要收回已核定的計畫，重新核定。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委萬美玲今日質詢桃園鐵路地下化進度延宕，行政院長卓榮泰劍指「財政收支劃分法」修法，表示中央跟地方分擔比例是個問題，財劃法若是這樣劃分的話，中央跟地方的比例要重新核算，政院要收回已核定的計畫，重新核定。記者潘俊宏／攝影

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委萬美玲質詢桃園鐵路地下化進度延宕，卓揆表示中央跟地方分擔比例是個問題，財劃法若是這樣劃分的話，中央跟地方的比例要重新核算，政院要收回已核定的計畫，重新核定。

萬美玲今日質詢，桃園鐵路地下化進度落後，且逐漸嚴重。交通部長陳世凱解釋，一方面是發包問題，一方面物價調漲，所以提出修正計畫，工程確實有延宕狀況，修正後的金額相當大。

萬美玲進一步質疑，修正計畫尚未出爐，且要審議核定 何時可修正完成？不能無止盡等待。有把握在民國122年、123年分兩階段通車嗎？陳世凱表示，裡面有車站南延，需要時間討論，包括工程、預算，第一階段還是努力在122年通車。

卓榮泰說，原來預算是1048億，修正後增加770億左右。中央跟地方分擔比例是個問題，新北市、桃園市還沒談好互相之間。另外財劃法若是這樣分的話，中央跟地方的比例要重新核算，沒有辦法這樣做。如果財劃法是這樣分的話，很多已經核定的計畫，行政院必須收回，重新核定，「要嘛地方比例增加，要嘛時間要延長，這是中央政府被拿掉3700多億，沒有辦法的辦法。」

萬美玲回應，進度一直落後，當時也沒有財劃法的問題。卓榮泰表示，「我們會加油檢討。」

總預算 覆議案 財劃法

延伸閱讀

王世堅喊殺人償命列死囚執行時間表 卓榮泰：台非廢死社會

覆議案被否決 卓榮泰提行政立法兩院協商案例

民進黨政策宣講15日首發 卓榮泰率鄭麗君、陳世凱開講

恢復軍事審判 卓榮泰：反滲透是政府現階段重要工作

相關新聞

桃園鐵路地下化延宕…卓揆：財劃法若這樣 須收回核定計畫

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委萬美玲質詢桃園鐵路地下化進度延宕，卓揆表示中央跟地方分擔比例是個問題，財劃法若是...

民進黨「人民是頭家」宣講周日桃園登場 預估罷團也將到場

民進黨啟動「人民是頭家」政策宣講會，第二場將於周日在桃園市中壢區大崙崇德宮舉辦，估計會有1000人到場，民進黨桃園市黨部...

覆議案被否決 卓榮泰提行政立法兩院協商案例

立法院日前封殺行政院所提2項覆議案，民進黨立委邱議瑩今天問行政院長卓榮泰，「你已經連5敗」，行政院救濟管道是什麼。卓榮泰...

配合民進黨下鄉宣講 卓揆：受邀參加 不用公帑和公務行程

行政院針對總預算、財劃法提出覆議遭否決，民進黨宣布將啟動下鄉宣講，但遭質疑其實是要為大罷免加溫。閣揆卓榮泰今天說，行政團...

卓揆下鄉宣講 藍：費用人民埋單？

藍白封殺總預算、財劃法覆議案，民進黨宣示啟動下鄉宣講計畫，行政院長卓榮泰也會全程出席，行政院發言人李慧芝強調，行政團隊是...

響應行政院 邱議瑩16日辦「挺台灣護未來」高雄宣講

行政院提總預算案、財劃法覆議案遭藍白封殺，民進黨中央宣布本周起在各地啟動政策說明會，高雄預計3月29日登場，立委邱議瑩表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。