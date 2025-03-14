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向人民報告 國民黨20日啟動全台百場政策說明會

中央社／ 台北14日電

總預算財劃法覆議案遭立院否決，民進黨、民眾黨近期都將下鄉宣講。國民黨組發會主委許宇甄今天表示，將從20日起，啟動全台百場政策說明會，國民黨必須向人民報告總預算及財劃法修正，讓全民瞭解真相，並凸顯執政黨當家鬧事。

國民黨組織發展委員會主委許宇甄、發言人楊智伃、國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強、國民黨立委葛如鈞等人，今天在國民黨中央黨部召開記者會，宣布將從20日起啟動全台百場政策說明會，向全民報告「還錢於民」等政策主張，並說明總預算與財劃法的修法關鍵。

許宇甄表示，立法院通過總預算之後，民進黨政府各部會開始造謠抹黑，說衛生紙沒辦法提供、燈不能開、茶會沒有茶點等，可是幾乎每位部會首長都親口表示，今年獲得預算比去年還多；而財劃法修正也是因應民眾需求，讓地方政府有更好的財政自主能力。

許宇甄指出，有鑑於此，國民黨必須向人民報告總預算以及財劃法修正，讓全民瞭解真相，也會向大家說明這會期要推出的各項民生法案。

許宇甄表示，未來百場政策說明會，將從3月20日啟動，預定到5月20日會在全台所有立委選區舉辦100場以上的政策說明會，也會邀請所有黨公職一起投入，希望全民都能夠瞭解這段時間國民黨為民眾做些什麼，以及未來要為民眾做些什麼，凸顯執政黨當家鬧事。

許宇甄指出，行政院要舉辦8場造勢的政策說明會，都是由行政院長卓榮泰親自領軍，凸顯民進黨要為惡罷添柴火，國民黨所有黨公職都會全力投入這百場的政策說明，接下來如果有任何需要滾動式處理的狀況，也會增加場次。

羅智強表示，國民黨提出還錢於民的政策主張，接下來要進行百場宣講，直接向人民報告這些跟大家息息相關的政策法案。民進黨要展開全台拚鬥爭、大罷免，用納稅人的錢宣揚鬥爭信念，國民黨只能用草根草鞋、最庶民的方式走進群眾，用政策跟人民站在一起。

葛如鈞指出，這次將號召國民黨年輕有戰力的團隊，包括發言人團、青年團、青工會等全國青年夥伴與各地議會黨團，一起走上街頭把真相呈現給全台人民，將透過一週2到3場的街講深入各地，同時結合各地民意代表反惡罷。

總預算 覆議案 財劃法

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