民進黨「人民是頭家」宣講周日桃園登場 預估罷團也將到場

民進黨啟動「人民是頭家」政策宣講會，第二場將於周日在桃園市中壢區大崙崇德宮舉辦，估計會有1000人到場，民進黨桃園市黨部表示，當天將告知這一年執政狀況，還有財政收支劃分法跟預算等對於人民會有什麼影響。現場也不反對罷免團體擺攤，不過若有衝突，將會請警方介入。

周日將有行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、黨秘書長林右昌及被視為可能參選下屆桃園市長的立委王義川等人助講，當天宣講要告知，近一年面對藍白國會強行通過窒礙難行、毀憲亂政法案，更濫刪凍中央政府114年年度總預算，經行政院提出覆議，希望能夠有重新審視及向國人報告行政院編定的預算以及施政方向，無奈藍白國會未予執政團隊完整說明的機會。

桃園市黨部也說，過去一年執政黨在立院所推出的法案，並努力溝通關於財劃法、相關預算內容，且覆議案未通過，這些事情對於人民的影響，一次告知。

桃園市黨部表示，當天不反對讓罷免團體擺攤收件，原則上應該6個選區的都會收件，不過會避免讓他們跟民眾發生衝突，影響到活動進行，若有衝突發生將請警方介入。