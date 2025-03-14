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覆議案被否決 卓榮泰提行政立法兩院協商案例

中央社／ 台北14日電
行政院長卓榮泰。記者杜建重／攝影
行政院長卓榮泰。記者杜建重／攝影

立法院日前封殺行政院所提2項覆議案，民進黨立委邱議瑩今天問行政院長卓榮泰，「你已經連5敗」，行政院救濟管道是什麼。卓榮泰說，依照憲法的規定和精神，還有憲政救濟，民國91年案例是由行政立法兩院協商，不知道現在協商基礎是否存在，協商後續執行是否可能。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

邱議瑩質詢時向卓榮泰說，但從去年到現在，「你已經連5敗」，覆議案一直不會過，總統賴清德過去一直說要依憲依法，114年度中央政府總預算覆議案沒過，10天後就要公布實施，行政院的救濟管道是什麼。

邱議瑩又提到，如果要聲請釋憲，依新版的憲法訴訟法，參與評議要多過10位大法官，違憲宣告要多於9位大法官，但現在只有8位，要走這條路也走不通，等總統重新提名、立法院通過人事同意權，不知道要等多久，這段時間怎麼辦。

卓榮泰表示，依照憲法的規定和精神，當然還有憲政的救濟，依照過去的案例，91年的案例，直接由行政立法兩院繼續協商，不知道現在協商基礎是否存在，以及協商後續的執行是否可能。

邱議瑩說，她不知道要怎麼協商、派誰協商、誰能主持協商、誰說了算。她問卓榮泰，挺總預算的立委，該立委所屬的縣市不應該被行政院排除建設經費，「你可以同意我嗎？」

卓榮泰說，支持總預算的立委還是相當多數，這些立委一方面要國家的發展，一方面要地方的建設，同時要中央地方財政均衡合理，地方的補助對地方的發展，會朝健康方向去做。

邱議瑩聽完直說，「你講的這個很委婉啦」。高雄8位立委拚得要死，財劃法修法覆議案輸掉，高雄市成為最大輸家，經費只增加49%，是最少的。

卓榮泰說，支持中央有更健全財政能力的立委，當然會得到中央更多的支持，如果把錢都下到地方去，這樣不合理的規劃下，地方就由地方去處理。

總預算 覆議案 財劃法

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