配合民進黨下鄉宣講 卓揆：受邀參加 不用公帑和公務行程
行政院針對總預算、財劃法提出覆議遭否決，民進黨宣布將啟動下鄉宣講，但遭質疑其實是要為大罷免加溫。閣揆卓榮泰今天說，行政團隊是受邀，只要主辦單位邀請且時間允許，行整團隊都可以去參加。對於外界抨擊行政院用公帑下鄉，他強調，不會在私的活動用到公帑和行程。
行政院針對今年度總預算案及財政收支劃分法提出覆議案，再次遭到否決。民進黨中央宣布將啟動下鄉宣講，黨主席賴清德要求黨公職全力投入，協助辦理「人民是頭家」8場說明會。然而在野黨抨擊其實是為大罷免加溫，尤其行政院長卓榮泰領軍利用行政資源去宣講，是用人民的血汗錢埋單。
卓榮泰說，行政團隊是受邀，由主辦單位來邀請，任何的主辦單位、其他的主辦單位，如果時間允許，有同類似的這個活動，行政團隊也都可以應邀去參加。
他強調，公私之間會非常清楚，一切會按照規定來辦理，絕對不會在私的活動方面用到公務的公帑跟行程。
卓榮泰質疑，在中央政府總預算以及財劃法的覆議過程中，立法委員好像沒有辦法完全理解行政院的說明，包括主計長陳淑姿所說的，從過去演進到今天的中央政府「財政收支劃分法」，好像立委聽得不是很清楚。
卓榮泰強調，行政團隊有必要向全國國會、全國人民，再做更進一步清楚的說明，期待國人也能清楚所有中央各部會推行的政策、政務，以及在預算執行的各種用心。
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