卓揆下鄉宣講 藍：費用人民埋單？

藍白封殺總預算、財劃法覆議案，民進黨宣示啟動下鄉宣講計畫，行政院長卓榮泰也會全程出席，行政院發言人李慧芝強調，行政團隊是為清楚說明政府責任以及施政情況，非要升高朝野對立，且「非公務時間不會使用公帑」。

民進黨宣告下鄉宣講計畫，目前總共有八場政策宣講，卓榮泰及內閣團隊將直接向人民報告。李慧芝昨指出，卓揆遺憾無法改變覆議案投票結果，行政團隊持續向民眾說明國家施政的困境及未來政策規畫，目前已收到主辦單位民進黨的邀請資訊，相關行程會視首長情況安排。

至於外界質疑卓揆下鄉是否會升高朝野對立？李慧芝強調，一直以來行政團隊都用專訪、座談會、記者會等各種方式，說明今年度總預算及財劃法修法對政府施政造成的影響；她強調，此次宣講並非要升高朝野對立，而是為了清楚說明政府責任及施政情況。

國民黨立委洪孟楷質疑，每個部會今年預算都比去年成長更多，總預算成長一千億左右，執政黨明明編列史上最高預算，還一直哭喊沒錢，甚至還要下鄉，請教行政院長與部會首長下鄉宣講的費用，也是要人民埋單嗎？不覺得荒謬嗎？

對於在野黨立委質疑卓揆是否用公務費用宣講？李慧芝強調，「非公務時間不會使用公帑」，相關維安也會尊重主辦單位安排。

對於覆議案失敗，行政院長卓榮泰昨在院會中指出，很抱歉覆議案仍沒有得到立院支持，但行政團隊已基於合法合憲憲政程序，善盡公務員與政務官的權利、義務與責任，也勉勵閣員不憂不懼。

卓榮泰說，雖然無法改變投票結果，但國家還有很多事情要完成，須繼續大步向前，在當前財政結構下，持續研議如何尋求憲政救濟，及任何可以改變現狀的努力，共度難關。