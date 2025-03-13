響應行政院 邱議瑩16日辦「挺台灣護未來」高雄宣講
行政院提總預算案、財劃法覆議案遭藍白封殺，民進黨中央宣布本周起在各地啟動政策說明會，高雄預計3月29日登場，立委邱議瑩表示，本月16日星期天，將率先在鳳山五甲龍成宮舉辦「挺台灣護未來宣講」，立委許智傑、李柏毅、李昆澤，以及WeCare高雄發起人尹立等人到場，現場也會代收全台罷免連署書。
民進黨立委邱議瑩表示，許多專家學者和公民團體站出來呼籲藍白尊重專業，不要把政黨私利擺在公共利益之前，可是藍白還是一意孤行，封殺行政院的覆議案。未來高雄需要與中央合作的捷運黃線、國道7號、托育補助、長照資源及農漁產銷都將受到影響。
立委服務處指出，高雄政策宣講會預計周日（16日）下午4點登場，邱議瑩將和市民直接對話，說明財劃法及總預算覆議案被封殺的嚴重後果，以及覆議案遭封殺會對高雄發展產生哪些影響。此外，現場設置代收站，讓在高雄工作的其他縣市民眾參與罷免連署。
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