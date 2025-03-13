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預算案財劃法覆議遭否決 卓榮泰勉勵閣員不憂不懼

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰13日於行政院會表示，行政院向立法院提出「114年度中央政府總預算案」及「財政收支劃分法」第8條、第16條之1、第30條條文等兩項覆議案，經過兩天在立法院報告與備詢，仍未獲得立法院支持。對此一結果感到非常抱歉，並勉勵行政團隊「不憂不懼」，基於合法合憲的憲政程序，行政團隊已善盡身為公務員和政務官的權利、義務和責任。

卓榮泰感謝這兩天所有部會首長一起在立法院進行報告及備詢，特別是財政部莊翠雲部長及行政院主計總處主計長陳淑姿的論述說明非常清楚，但即使行政院做出許多努力，仍無法改變立法院針對覆議案的投票結果。

卓榮泰勉勵所有閣員：「國家還有許多事情等待我們一起完成，仍要繼續大步向前」。在當前財政結構下，下一步該如何繼續進行憲政救濟，以及任何能夠改變現狀的努力，行政團隊都會一步一步向前進，期盼各位部會首長攜手合作、一起努力，幫助國家度過前所未有的難關。

總預算 覆議案 財劃法

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