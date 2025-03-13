民進黨：政策宣講費用黨部支出 藍白不要惡意潑髒水

民進黨將舉行下鄉宣講，民眾黨批評動用行政資源。民進黨發言人韓瑩表示，民眾黨沒看清楚內容就急著造謠，活動是黨部辦的，行政團隊是受邀出席；反觀昨天民眾黨與國民黨又連手否決總預算與財劃法的覆議案，不顧國家建設的發展與民意的不滿，更加印證民眾黨是國民黨的「傅」隨組織，過去一年聯手在國會毀憲亂政、掏空台灣。

韓瑩指出，面對藍白仗勢國會多數，不願給行政部門有充分說明，不給朝野立委充分討論的機會，枉顧程序正義、不顧人民反彈，更無視國家長遠發展。韓瑩說，面對覆議案民進黨已窮盡一切方式而不可得，為將台灣拉回正軌，讓台灣繼續穩健向前，只能選擇用最直接的方式與人民對話。

韓瑩表示，民進黨所舉辦八場政策宣講的相關費用，都是由黨部支出，反觀，民眾黨只會「寄生國會」占用公家資源；日前更遭議員指控利用北市府資源補助一日北高活動，搭建政黨舞台；民眾黨政治獻金帳目一團亂，有跟民眾說清楚？之後要舉辦說明會錢從哪裡出？柯文哲拿補助款去買房，對得起小草們嗎？

韓瑩說，既然在野黨無視人民的聲音，漠視國家當前的各種挑戰，民進黨身為執政團隊的成員，有責任的搭起社會大平台，直接與人民理性對話；透過宣講的機會，邀請行政院卓榮泰院長以及內閣團隊成員，還有民進黨執政縣市首長、立法委員、以及各行各業的意見領袖代表，向人民頭家報告，匯集更大的民主力量，讓國家繼續前進。