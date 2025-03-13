綠白都要下鄉宣講 國民黨4月啟動問政說明會抗惡罷

大罷免進入第二階段連署攻防，民進黨、民眾黨都將舉辦政策宣講。國民黨也將循去年國會改革說明會模式，自4月起啟動全國各縣市政策說明會反制。

國民黨發言人楊智伃今天表示，由黨中央結合黨籍立委、地方黨部與縣市議會黨團、議員，要讓民眾知道國民黨為人民及地方爭取到哪些預算和福利。

國民黨主席朱立倫昨天表示，現階段要務是讓所有立委準備好，不管是基層問政說明會、各項重要活動及立院重要的民生法案，都要全力以赴。透過問政說明會，把立委過去對選區問政努力的成果向選民報告，並說明重要民生政策及主張，讓民眾了解，國民黨是真正與民眾站在一起。

朱立倫也提到，未來會邀請台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等藍營執政縣市長，保持密切聯繫一起因應。

楊智伃表示，國民黨這一年來在立法院推動很多重要法案，接下來會結合地方黨部、地方縣市議會黨團等，於4月舉辦政策說明會，青年團及各地青工會也會籌組青年街頭宣講活動。政策說明會不會只由立委自辦，沒有黨籍立委的選區也會舉辦。

楊智伃表示，先前面對基隆市長謝國樑罷免案，國民黨也組成宣講團協助，和在地青年一起結合，未來會依照過往經驗，除了宣傳國民黨在立法院為民眾推動的各項福國利民法案，也要宣傳民進黨政府執政的各種缺失。