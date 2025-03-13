卓榮泰帶頭下鄉宣講助攻罷免？政院：絕非升高朝野對立

總預算、財劃法覆議案遭藍白否決，民進黨發起下鄉宣講，被解讀為罷免添柴火、升高朝野對立。行政院強調，政府持續透過專訪、座談會、記者會等各種方式，向各界說明總預算、財劃法修正對國家施政的影響，「並非要升高朝野對立，而是需要向國人報告」，這是政府的責任。

根據民進黨規畫，8場政策宣講會場次包括15日台中市南屯水安宮首發場、16日桃園市、22日花蓮市與台北市、23日台南市、28日新竹市、29日高雄市、30日新北市壓軸，由行政院長卓榮泰及內閣團隊直接向人民報告。

林右昌說，藍白濫砍凍刪總預算砍民生，民進黨有責任搭起社會大平台，讓執政團隊直接面對民意。

針對行政院長卓榮泰是否「場場都到」，部會首長又是如何安排。行政院發言人李慧芝於行政院會後記者會說，一直以來，行政團隊皆透過各種方式向大眾說明財劃法修正案及總預算案對國家造成的影響，很可惜的是，卓揆這兩天在立法院針對覆議案所做說明，仍無法改變表決結果。

李慧芝指出，執政團隊目前仍要向各界說明，國家施政可能遇到的困難、未來政策的規畫，相關行程安排會視行政首長狀況來做安排，確認後將對外說明。

媒體追問，閣揆所到之處難免有車隊及維安，如何避免外界質疑黨政不分，且此時恰逢罷免二階連署，也會被解讀是為罷免添柴火，加上現在又在立法院總質詢期間，下鄉宣講是否憂心升高朝野對立。