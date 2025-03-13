民眾黨啟動宣講活動大反攻 鎖定總預算職場勞權等議題

立法院昨天處理總預算、財政收支劃分法覆議案，藍白立委以人數優勢聯手否決，民眾黨也將發起「人民要當家」宣講活動反制，鎖定中央政府總預算、職場勞權、能源政策及社會安全等議題，邀請各領域代表上台發聲向執政黨表達不滿，首場活動選在新北市板橋車站周遭。

民進黨秘書長林右昌上午舉行記者會，公布8場「人民是頭家」政策宣講會場次，預計由行政院長卓榮泰親自領軍，民眾黨隨後也說明「人民要當家」活動內容，首場活動時間選定3月23日，地點則在板橋車站旁空地。

民眾黨新聞輿情部主任吳怡萱表示，針對民進黨發動下鄉宣講，民眾黨還是覺得很好笑，「已經給他們這麼多錢，竟然還說沒有辦法執政」，甚至還要動用行政資源，只為幫大罷免添加柴火，儘管宣稱兩者沒有關係，但是葫蘆裡賣什麼藥，相信多數民眾都看得很清楚，既然民進黨政府要下鄉宣講，民眾黨也要採取行動撥亂反正。

民眾黨副秘書長許甫指出，今年度總預算規模史上新高，「一輛加滿油箱的車，現在竟然說發不動」，執政黨宣稱藍白刪預算，導致什麼事都窒礙難行，然而光是勞動部就業安定基金，過去5年就濫用超過7200萬元，更不要說超思雞蛋、台鹽綠能與多項軍購弊案。

許甫表示，如果身為在野黨立委，不好好監督總預算，導致有藏汙納垢、上下其手的空間，這才是真正對不起人民，按照職權監督預算天經地義。

許甫再指，民眾黨去年12月發起反霸凌遊行，總共有超過3000人參與響應，然而府院高層至今不讀不回，對於相關霸凌事件視若無睹，血汗的醫護同仁發出求救訊息，衛福部次長林靜儀選擇冷嘲熱諷，因此民眾黨預計邀請勞權與醫護代表上台發聲。

許甫也說，民眾黨先前邀請和碩集團董事長童子賢演講，身為總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人，談及面對能源問題不能再當縮頭烏龜，台灣想要維持產業競爭力，必須檢視人才法規、能源轉型等方面，難不成是因為政府聽不下去，才要透過相關活動對外大聲疾呼。

許甫表示，對於詐騙行為橫行，國人早已深惡痛絕，儘管政府聲稱強力打詐，然而多數案件都是以罪嫌不足不起訴，民眾黨也將邀請受害者現身。

許甫批評，行政機關濫花公帑下鄉宣講，甚至想要罷免在野黨立委，這是史上頭一遭，可以說是非常荒謬，先是說買不起衛生紙、付不出水電費、記者會沒有茶點、請不起手語老師，現在卻有錢搭建舞台、租遊覽車、招待雙主菜便當，這種唱雙簧的拙劣表演，人民真的無法埋單。

許甫指出，卓榮泰五次覆議都以失敗收場，這種史無前例的行政院長，現在還堅持不下台負責，再透過發動罷免、聲請釋憲製造社會動盪，完全不虛心傾聽民意，所謂的人民是頭家宣講活動，外人聽起來真的非常諷刺。