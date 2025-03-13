賴清德下令！全黨投入「人民是頭家」下鄉宣講
民進黨將發起「人民是頭家」下鄉宣講。民進黨中央黨部今天行文給各縣市地方黨部、民進黨黨公職及縣市議員，黨主席賴清德敬請黨公職全力投入，協助辦理「人民是頭家」8場說明會，並邀請國人踴躍參與說明會。
民進黨發函內容指出，近一年面對藍白國會強行通過窒礙難行、毀憲亂政之法案，更濫刪凍中央政府114年年度總預算，經行政院提出覆議，希望能夠有重新審視及向國人報告行政院編定的預算以及施政方向，無奈藍白未給予執政團隊完整說明的機會。
民進黨表示，民進黨有必要向外界與國人說明，執政黨未來如何在編列的總預算之下，執行國家重大建設，也要向國人說明覆議案未通過後，在執行各項總預算的窒礙難行之處。
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