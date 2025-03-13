立法院否決財劃法覆議案 鄭正鈐：政院應落實而非擋改革

立法院昨天否決行政院提出的「財政收支劃分法」覆議案，行政院將評估救濟方式。國民黨立委鄭正鈐今天表示，行政院應落實修法內容，而非以「救濟」之名行干預之實，執意維持對地方財政的控制，阻擋改革。

來自新竹市的鄭正鈐表示，新竹市貢獻全國最高的人均稅收，卻長期在統籌分配款和補助款中敬陪末座，以112年為例，新竹市統籌分配款僅69億元，一般性補助款僅30億元，總計100億元，配回率僅3.37%，全國倒數第一。這種分配方式，對新竹市來說，就是變相的「財政霸凌」，嚴重影響地方發展。

鄭正鈐說，新竹市不僅稅收貢獻高，更承擔了大量的公共建設壓力。新竹科學園區的發展帶來龐大外溢效應，新竹市戶籍人口僅45萬人，但竹科就業人口已突破17萬，經常流動人口高達60萬，這對交通、公共建設、醫療資源等都造成沉重負擔。

他指出，這次財劃法修法，讓稅收貢獻度納入統籌分配稅款計算，新竹市統籌分配款將從83億元增加至293億元，讓財政資源的分配更趨合理。然而民進黨政府企圖藉由覆議推翻修法結果，讓財政資源分配回到過去嚴重失衡的狀態，在覆議失利後，還不願接受結果，仍要繼續評估救濟方式，這根本是不願放棄中央對地方財政的控制權。

鄭正鈐認為，民進黨政府的邏輯是，中央集權又集錢，不願意放棄對地方財政的控制權。地方政府只能看中央的臉色過日子，這種財政壓迫難道不是政治算計？他強調，民進黨政府應該把心思放在如何讓地方發展更好，而不是動用一切政治手段來維護自己對財政資源的控制權。