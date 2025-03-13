覆議遭雙殺 卓榮泰勉勵閣員不憂不懼、努力改變現狀

總預算、財劃法覆議案皆遭藍白否決，行政院長卓榮泰今行政院會向部會首長致歉，但他表示「我們不憂也不懼」，因為行政團隊已善盡責任，未來仍要大步向前，在當前財政結構下，下一步該如何繼續做憲政救濟，乃至於任何能夠改變現狀的努力，都會一步一步地向前進。

立法院昨在藍白合力下，否決行政院所提114年度中央政府總預算及財政收支劃分法2項覆議案投票，行政院長卓榮泰指出，政府將在合法合憲的範圍中，評估採取必要的救濟方式，以及有必要時，將到各地向大家報告。執政團隊也規劃下鄉宣講，以及研議釋憲及暫時處分。

行政院發言人李慧芝上午主持行政院會記者會轉述，卓榮泰今在院會中向行政團隊致歉，他說，經過2天的努力，行政院向立法院提出的今年度中央政府總預算，及財政收支劃分法兩項覆議案，仍然沒有得到立法院的支持。

對於表決結果，卓榮泰向行政團隊表達「我們不憂也不懼」，他說，基於合法合憲的憲政秩序，政府已善盡身為公務員和政務官的權利義務和責任，也感謝這2天所有部會首長一起在立法院報告、接受備詢，特別是財政部長與主計長的清楚說明，但儘管做了努力，仍無法改變結果。

卓榮泰也勉勵所有閣員，他說，國家還有許多事情等待行政團隊一起完成，仍要繼續大步向前，在當前財政結構底下，下一步該如何繼續做憲政救濟，乃至於任何能夠改變現狀的努力，都會一步一步地向前進。

他也希望與各位首長攜手合作，幫助這個國家度過前所未有的難關，大家一起努力。