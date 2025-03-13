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綠營啟動下鄉 卓榮泰不排除參與 洪孟楷：經費人民埋單嗎

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷質疑，行政院長跟部會首長下鄉宣講的費用，也是要人民埋單嗎。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委洪孟楷質疑，行政院長跟部會首長下鄉宣講的費用，也是要人民埋單嗎。圖／聯合報系資料照片

民進黨今日宣布啟動下鄉宣講，行政院長卓榮泰昨日坦言，有必要時會到各地。國民黨立委洪孟楷質疑，行政院長跟部會首長下鄉宣講的費用，也是要人民埋單嗎？

民進黨政府在今年度中央政府總預算案、財政收支劃分法的覆議案，雙雙被藍白以人數優勢否決，今日正式宣布啟動下鄉宣講，卓榮泰不排除親赴各地宣講，被解讀除和預算有關外，也將和大罷免連動。

面對民進黨啟動下鄉，國民黨在台北市也擬定反制措施，國民黨台北市黨部預估罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的第一階段連署應會過關，邁向第二階段連署，同時啟動大型宣講活動，預計每一立委選區至少辦3場，總計達20場以上。

洪孟楷表示，罷免是人民的權益，行政部門是否演都不演了？從這2天總預算、財劃法的覆議，看得出來每個部會今年預算都比去年成長多，總預算更是成長1千億左右。

洪孟楷指出，史上最高的預算，一直哭喊沒錢，甚至還要下鄉，請教行政院長跟部會首長下鄉宣講的費用，也是要人民埋單嗎？不覺得荒謬嗎？

洪孟楷提到，更重要的是，罷免第二階段連署開跑時，行政部門要跳到第一線，難道要告訴人民，當不是民進黨過半的時候，民進黨就會出來做這樣的動作嗎？

洪孟楷說，每個委員顧好自己的選區，並且也讓成績單令選民知道，過去為民眾努力，發展地方建設，爭取國家重要預算，做好選民服務。

洪孟楷表示，黨部有黨部的做法，也是訴諸民眾，黨部就是用黨部的力量，在這個節骨眼上，讓民眾真正知道現在的問題點，以及政府扮演何種角色，是把人民當作「頭家」，還是持續欺騙人民，民眾絕對看得清楚。

洪孟楷強調，在自己的選區當然無時不刻跟民眾報告，為地方爭取多少建設，以及真正推動哪些大家關心的法案。在其他非自己的選區，黨部都有相關安排。

總預算 覆議案 財劃法

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